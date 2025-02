IND vs ENG 1st ODI: भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले बढ़ीं इंग्लैंड की मुश्किलें, बाहर हो सकता है ये स्टार खिलाड़ी

Jamie Smith May Ruled Out: भारत के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले मेहमान इंग्लैंड की टीम को बड़ा झटका लग सकता है। टी20 सीरीज में चोटिल हुए विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ अनफिट होने के चलते शुरुआती दो मैचों से बाहर हो सकते हैं।

भारत•Feb 05, 2025 / 11:03 am• lokesh verma

Jamie Smith May Ruled Out for Against India: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज के बाद अब तीन वनडे मैचों सीरीज का आगाज होने जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से दोनों ही टीमों के लिए ये वनडे सीरीज बेहद ही महत्‍वपूर्ण है। सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार 6 फरवरी को नागपुर में खेला जाने वाला है, लेकिन इससे पहले इंग्‍लैंड लिए बुरी खबर सामने आ रही है। टी20 सीरीज के दौरान चोटिल हुए विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ पहले दो मैचों से बाहर हो सकते हैं। रिपोर्ट की मानें तो वह मांसपेशियों में खिंचाव के चलते इन मैचों में नहीं खेलेंगे, हालांकि उनके चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फिट होने की उम्मीद है।

नहीं खेल सके थे आखिरी 2 टी20 दरअसल, भारत के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में स्मिथ की पिंडली में तकलीफ हुई थी। उसके बाद वह सीरीज के आखिरी दो मुकाबले नहीं खेल सके थे और अब वह वनडे सीरीज के शुरुआती दो मैच भी नहीं खेल पाएंगे। हालांकि इंग्लैंड के पास वनडे सीरीज के लिए विकेटकीपिंग के दो ऑप्‍शन जोस बटलर और फिल सॉल्ट के रूप में मौजूद हैं। लेकिन, जोस बटलर ने इंजरी के बाद से विकेटकीपिंग नहीं है तो फिल सॉल्ट को सिर्फ तीन वनडे में ही विकेटकीपिंग का अनुभव है। जो रूट इंग्‍लैंड की टीम से जुड़े बता दें कि जो रूट वनडे सीरीज के लिए इंग्‍लैंड की टीम से जुड़ गए हैं, लेकिन स्मिथ को लेकर अभी भी संशय है। पहले जो रूट रेहान अहमह की जगह टीम में शामिल होने वाले थे, लेकिन रेहान को भी वनडे सीरीज मौका दिया गया है। टी20 सीरीज में इंग्लैंड के बल्लेबाज स्पिनर्स के सामने संघर्ष करते नजर आए थे। इस वजह इंग्‍लैंड ने रेहान अहमद को भी उतराने का फैसला लिया है। यह भी पढ़ें Champions Trophy से पहले ऑस्ट्रेलिया की उम्‍मीदों को लगा झटका, बदलना पड़ेगा कप्तान साकिब महमूद को मिल सकता है मौका नागपुर में वनडे में साकिब महमूद को प्‍लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है। साकिब महमूद को पुणे टी20 की प्‍लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था और उन्होंने एक ही ओवर में तीन विकेट भी हालिस किए थे। हालांकि उसके बाद उन्हें मौका नहीं मिल सका। वनडे सीरीज का पहला मैच 6 फरवरी, दूसरा 9 फरवरी को और आखिरी मुकाबला 12 फरवरी को खेला जाएगा। नागपुर में वनडे में साकिब महमूद को प्‍लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है। साकिब महमूद को पुणे टी20 की प्‍लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था और उन्होंने एक ही ओवर में तीन विकेट भी हालिस किए थे। हालांकि उसके बाद उन्हें मौका नहीं मिल सका। वनडे सीरीज का पहला मैच 6 फरवरी, दूसरा 9 फरवरी को और आखिरी मुकाबला 12 फरवरी को खेला जाएगा।