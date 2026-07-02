IND vs ENG: तिलक वर्मा की धीमी बल्लेबाजी पर उठे सवाल, अब वैभव सूर्यवंशी की खुल सकती है किस्मत

लेकिन अब जिस तरह से वह लगातार धीमी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उससे उन पर दबाव बढ़ने लगा है, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी जैसा बल्लेबाज बेंच पर इंतजार कर रहा है। वैभव ने आईपीएल में दिग्गज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 72 छक्के लगाकर इतिहास रचा। उन्होंने सबसे तेज स्ट्राइक रेट से रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा वह लिस्ट-ए क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक भी जड़ चुके हैं। आईपीएल में भी उन्होंने दूसरा सबसे तेज शतक अपने नाम किया है।