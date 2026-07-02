IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशी के न खेलने से नाराज हुए सुनील गावस्कर, कहा-डेब्यू में देरी हुई तो बढ़ेगा दबाव

गावस्कर ने ब्रॉडकास्टर से बातचीत करते हुए कहा, "वैभव को जब भी मौका मिलेगा, तो उनके डेब्यू में हो रही देरी उन पर और अधिक दबाव डालेगी। हालांकि, 15 साल की उम्र में आप दबाव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचते हैं। वह जानते हैं कि अगर उन्हें दूसरे या तीसरे मैच में मौका मिला, तो उन्हें हर हाल में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाना होगा। मगर वह टीम में आकर खुश हैं। भारतीय टीम शानदार खिलाड़ियों से भरी हुई है, जिनसे वैभव काफी कुछ सीख सकते हैं।"