IND vs ENG: 3 घंटे पहले शुरू होगा भारत-इंग्लैंड का दूसरा टी20 मुकाबला, जानें भारत में कब देख सकेंगे लाइव

सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 189 रन बनाए। इसमें श्रेयस अय्यर और अभिषेक शर्मा ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं। हालांकि, इस दौरान टीम इंडिया की कई कमियां भी निकलकर सामने आईं। ईशान किशन, संजू सैमसन और तिलक वर्मा का फ्लॉप शो जारी रहा। तिलक वर्मा एशिया कप के खिताबी मुकाबले में शानदार पारी खेलने के बाद लगातार रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं। वहीं, टी20 वर्ल्डकप के बाद ईशान किशन और संजू सैमसन भी कुछ खास नहीं कर सके।