IND vs ENG 4th Test: जो रूट ने जैक्स कैलिस और राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ा, ऐसा करने वाले बने तीसरे बल्लेबाज

IND vs ENG 4th Test at Old Trafford: एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के तहत भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारत ने पहली पारी में 358 रन बनाए। उधर, बेन डकेट और जैक क्रॉली के अर्द्धशतकों से इंग्लैंड ने जबदस्त शुरुआत करते हुए मेहमान टीम के खिलाफ पहली पारी में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इस दौरान इंग्लैंड के धाकड़ क्रिकेटर जो रूट ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपने नाम एक और उपलब्धि हांसिल कर ली है।