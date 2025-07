कोई कप्तान नहीं चाहेगा ऐसा! मैनचेस्टर टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया के नाम अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज

IND vs ENG 4th Test at Old Trafford, Manchester: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। यह पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में यह लगातार चौथा मौका है, जब भारत को टॉस हारना पड़ा है, यानी बतौर कप्तान शुभमन गिल अब तक एक भी टॉस जीतने में कामयाब नहीं हो सके हैं। इसके साथ ही टीम इंडिया का मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार टॉस हारने का सिलसिला कायम है। इसके साथ ही टीम इंडिया के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है।