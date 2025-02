IND vs ENG: अभिषेक शर्मा की धमाकेदार पारी, भारत ने पावरप्ले में बनाया अपना सर्वोच्च स्कोर

इसके साथ ही मेजबान भारतीय टीम ने 82 रन के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो उसने 2021 में टी-20 विश्व कप में स्कॉटलैंड के खिलाफ बनाया था और 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले के दौरान इसकी बराबरी की थी।

इस रिकॉर्ड को बनाने में भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का अहम योगदान है, जिन्होंने पहले 17 गेंद में अर्द्धशतक और फिर बाद में 37 गेंद में शतक पूरा किया। इसके लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज ने तिलक वर्मा के साथ दूसरे विकेट के लिए 43 गेंद में 115 रन की साझेदारी की। तिलक वर्मा 15 गेंद में 3 चौके और एक छक्के संग 24 रन बनाकर आउट हुए।

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का सर्वोच्च पावरप्ले स्कोर 95/1 vs इंग्लैंड, मुंबई, 2025

82/1 vs बांग्लादेश, हैदराबाद, 2024

82/2 vs स्कॉटलैंड, दुबई, 2021

78/2 vs दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, 2018

77/1 vs ऑस्ट्रेलिया, तिरुवनंतपुरम, 2023

77/1 vs श्रीलंका, नागपुर, 2009