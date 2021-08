IND VS ENG: केएल राहुल के साथ हुई बदतमीजी, टीम इंडिया की जर्सी पहनकर मैदान में घुसा एक शख्स, वीडियो में देखें

नई दिल्ली। भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच लॉर्ड्स में दूसरा मैच खेल जा रहा है। पहले तीन दिन का खेल खत्म हो चुका है। भारत ने पहली पारी में 364 रन बनाए थे तो जवाब में इंग्लैंड ने 391 रन बनाए है। इस तरह इंग्लैंड ने पहली पारी में भारत पर 27 रनों की लीड हासिल की है। लेकिन तीसरे दिन खेल के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि खिलाड़ी देखकर हैरान रह गए। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज तो अपनी हंसी तक नहीं रोक पाए।

यह खबर भी पढ़ें:—आजाद भारत में टीम इंडिया की और से खेले क्रिकेटर गोपाल शर्मा, जानिए क्यों खो गए गुमनामी के अंधेरे में!

इंडिया की जर्सी पहनकर मैदान पर घुस गया प्रशसंक

लॉर्ड्स के मैदान पर टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच मैच खेला जा रहा था। इस दौरान एक शख्स इंडिया की जर्सी पहनकर मैदान में घुस गया। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें मैदान से बाहर निकाला। दरअसल, 'जारवो' नाम का एक शख्स '69' नंबर की जर्सी पहनकर मैदान में आ गया। जारवो की एंट्री ने भारतीय खिलाड़ियों और अंपायर को हैरान कर दिया। जब गार्ड्स उन्हें बाहर निकालने लगे तो जर्सी दिखाकर कहने लगा मैं टीम इंडिया का खिलाड़ी हूं। ऐसा करते हुए देख तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बता दें कि बाद में मैच अधिकारियों ने तुरंत इस खिलाड़ी को पकड़ा और मैदान से बाहर ले गए।

यह खबर भी पढ़ें:—IND vs ENG: क्वारंटीन पीरियड पूरा कर टीम से जुड़े शॉ और सूर्यकुमार, तीसरे टेस्ट में मिल सकता है मौका

New Indian player at Lord's - name is Jarvo with jersey number 69. pic.twitter.com/3M5S0kgpni