IND vs ENG: भारत के खिलाफ इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट मैच में की बॉल टैम्परिंग?, वायरल हुई शर्मनाक फोटोज

नई दिल्ली। भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच जारी दूसरे टेस्ट के चौथे दिन इंग्लैंड के खिलाड़ियों के गेंद की सतह पर स्पाइक फेरते हुए एक वीडियो और तस्वीरें रविवार शाम को इंटरनेट पर छा गई हैं। इसके बाद क्रिकेट बिरादरी में बॉॅल टैम्परिंग की बातें आम हो गईं। लॉर्डस टेस्ट के चौथे दिन इंग्लैंड के खिलाड़ियों की स्पाइक्स से गेंद को रगड़ते हुए कई तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसा लगता है कि कथित घटना चौथे दिन दूसरे सत्र के दौरान हुई थी क्योंकि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने भारतीय पारी को मजबूती देना जारी रखा था।

इंग्लिश खिलाड़ियों ने गेंद के साथ की छेड़छाड़

सामने आए वीडियो और तस्वीरों में खिलाड़ियों को गेंद को घुमाते हुए दिखाया गया है और उनमें से एक ने अपने स्पाइक्स से उस पर निशान बना दिया है। यह मामला पूर्व भारतीय क्रिकेटरों और प्रशंसकों के साथ अच्छा नहीं लगा क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि इंग्लिश खिलाड़ी गेंद से छेड़छाड़ कर रहे थे।

सहवाग ने किया ट्वीट, 'ये क्या हो रहा है?'

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया, ये क्या हो रहा है? क्रिकेटर से कमेंटेटर बने आकाश चोपड़ा ने भी ट्वीट किया, गेंद से छेड़छाड़, अह? एक प्रशंसक ने ट्वीट किया, वे जानबूझकर गेंद को एक तरफ से खुरदुरा बना रहे हैं। एक अन्य प्रशंसक ने लिखा, निश्चित रूप से इसकी अनुमति नहीं है?

प्रशंसकों ने कहा यह एक गंभीर मामला है

वीडियो और तस्वीरों में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि खिलाड़ी जानबूझकर गेंद की सूरत को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय प्रशंसकों की प्रतिक्रिया को देखते हुए कह रहे हैं कि आईसीसी को निश्चित रूप से एक बयान देना होगा क्योंकि यह एक गंभीर मामला है।