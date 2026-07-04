IND vs ENG: 4 महीने पहले Sanju Samson की वजह से टूट गया था इंग्लैंड का सपना, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ आंकड़े खराब

अब एक बार फिर संजू सैमसन इंग्लैंड के खिलाफ मैदान पर उतरने जा रहे हैं, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग हैं। संजू पिछली तीन टी20 पारियों में दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए हैं। आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में उन्होंने 5 रन बनाए थे, दूसरे मुकाबले में बिना खाता खोले आउट हो गए थे और इंग्लैंड दौरे के पहले टी20 में भी वह सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यह इंग्लैंड में संजू सैमसन का पहला टी20 मुकाबला था। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ भी टी20 में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। अब तक 7 मुकाबलों में उन्होंने 20 की औसत से सिर्फ 141 रन बनाए हैं।