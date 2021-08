IND vs ENG: शतक लगाकर लौटे राहुल तो ड्रेसिंग रूम में किया ऐसे स्वागत, बेंच पर खड़े नजर आए सिराज, देखें वीडियो

नई दिल्ली। भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच दूसरा टेस्ट लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जा रहा है। पहले दिन भारत ने 3 विकेट गंवाकर 276 रन बनाए। केएल राहुल (KL Rahul) पहले दिन 127 रन बनाकर नाबाद पैवेलियन लौटे तो ड्रेसिंग रूम में टीम इंडिया ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज बेंच पर खड़े नजर आए। राहुल के जोरदार स्वागत का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

7 साल बाद किसी भारतीय ने लॉर्ड्स में जड़ा शतक

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन जब केएल राहुल ने शतक लगाया तो 2014 के बाद यह पहला मौका था जब किसी भारतीय ने लॉर्ड्स के मैदान पर शतक लगाया। इसी के साथ केएल राहुल का नाम लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पर दर्ज हो गया है। टीम इंडिया के हर एक खिलाड़ी ने केएल राहुल को बधाई दी। जब पहले दिन का खेल खत्म हुआ तो ड्रेसिंग रूम में मौजूद टीम इंडिया से जुड़ा हर शख्स राहुल के स्वागत के लिए खड़ा नजर आया।

रवि शास्त्री ने राहुल की पारी को बताया शानदार

टीम इंडिया के हैड कोच रवि शास्त्री ने केएल राहुल की शतकीय पारी को शानदार बताया। टीम इंडिया दूसरे टेस्ट में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी। रोहित और राहुल ने टीम को शानदार शुरुआत दी। दोनों ने मिलकर पहले विकेट केलिए 126 रन जोड़े। रोहित 83 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए।

🎥 Scenes as @klrahul11 returns to the dressing room after his brilliant 1⃣2⃣7⃣* on Day 1 of the Lord's Test. 👏 👏#TeamIndia #ENGvIND pic.twitter.com/vY8dN3lU0y