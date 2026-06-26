26 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा के बीच हुई कहा-सुनी, पहले टी20 से पहले नेट प्रैक्टिस की वीडियो हुई वायरल

IND vs IRE 1st T20: बेलफास्ट में भारतीय टीम आज टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेलेगी, जहां वैभव सूर्यवंशी डेब्यू कर सकते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jun 26, 2026

Team India Practice Season

टीम इंडिया का प्रैक्टिस सत्र (फोटो- BCCI)

Vaibhav Suryavanshi-Abhishek Sharma Viral Video: भारत और आयरलैंड (India vs Ireland) के बीच आज शाम 6 बजे से बेलफास्ट में टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा के बीच मजाकियां अंदाज में नोकझोंक देखने के मिल रही है।

सूर्यवंशी पर सबकी निगाहें

इस टी20 सीरीज में टीम इंडिया की ओर से कई बदलाव हुए हैं, जिसमें कप्तानी और उपकप्तानी में बदलाव, कई खिलाड़ियों को टीम से बाहर और युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाना शामिल हैं लेकिन सूर्यवंशी का खेलना चर्चा का विषय बना हुआ है। मैच से पहले नेट प्रैक्टिस के दौरान सूर्यवंशी स्पिन बॉलिंग करते नजर आए, जहां वह टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को गेंदबाजी कर रहे थे।

इसी दौरान उन्हें एक ऐसी गेंद डाली, जिसपर अभिषेक ने शॉट खेला और गेंद ऊपर वाले नेट पर जा लगी। इसके बाद सूर्यवंशी आउट की अपील करने लगे लेकिन अभिषेक आखिरी तक मना करते रहे। हालांकि वह बाद में बैटिंग से हट गए लेकिन वह सूर्यवंशी को बाद में भी यह समझाते नजर आए कि वह आउट नहीं थे। इस मजाकिया अंदाज की नोकझोंक की वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रही है।

भारत और आयरलैंड के बीच 2 टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। दोनों मुकाबले बेलफास्ट में खेले जाएंगे, तो नॉर्थन आयरलैंड में स्थित है। इस सीरीज के दोनों मैच शाम 6 बजे से शुरू होंगे, जिसे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स पर लाइव देखा जा सकता है।

कौन करेगा सूर्यवंशी के साथ ओपनिंग?

इस सीरीज में टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी सिरदर्दी ये होगी, कि वैभव सूर्यवंशी का ओपनिंग पार्टनर कौन होगा। क्योंकि इससे पहले टी20 में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग करते नजर आए थे। दोनों राइट-लेफ्ट हैंड के कॉन्बिनेशन में भी फिट बैठते थे। लेकिन अब सूर्यवंशी के आने से टीम में 3 लेफ्टी ओपनर हो गए हैं, जिसमें अभिषेक ईशान के साथ सूर्यवंशी भी शामिल हैं। ऐसे मे अब टी20 में सूर्यवंशी और संजू की जोड़ी ओपनिंग करते दिख सकती है।

आयरलैंड सीरीज के लिए भारतीय टीम

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, सूर्यांश शेडगे, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई और प्रिंस यादव

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

26 Jun 2026 02:03 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा के बीच हुई कहा-सुनी, पहले टी20 से पहले नेट प्रैक्टिस की वीडियो हुई वायरल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women’s T20 World Cup 2026: पाकिस्तान या नीदरलैंड… विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में किसे मिलेगी पहली जीत, हार के साथ खत्म होगा एक टीम का सफर

Pakistan shameful record
क्रिकेट

Shreyas Iyer Instagram Bio: क्या हुआ था 25 दिसंबर 2025 को श्रेयस अय्यर की जिंदगी में? जानें दूसरे DOB की पूरी कहानी

Shreyas Iyer Instagram Bio, Shreyas Iyer Second DOB, Shreyas Iyer 25 December 2025, Shreyas Iyer Captain, India vs Ireland 2026, Shreyas Iyer Injury, Shreyas Iyer Belfast, India T20 Captain,
क्रिकेट

Vaibhav Suryavanshi Debut: वैभव सूर्यवंशी से पहले पृथ्वी शॉ थे भारत के आखिरी टीनएजर डेब्यूटेंट, 8 साल बाद बदलेगा क्रिकेट का इतिहास

Vaibhav Suryavanshi Debut, Vaibhav Suryavanshi Age, India vs Ireland 2026, India Ireland 1st T20, Vaibhav Suryavanshi Record, Prithvi Shaw Debut, Youngest India Debut, Sachin Tendulkar Debut Record,
क्रिकेट

Youngest Debutant in Cricket: वैभव सूर्यवंशी आज बदल देंगे क्रिकेट का इतिहास, देखें तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ियों की लिस्ट

vaibhav suryavanshi
क्रिकेट

Youngest Indian Debutants: वैभव सूर्यवंशी डेब्यू करते ही सचिन तेंदुलकर का नहीं, वाशिंगटन सुंदर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे

Vaibhav Suryavanshi, Jofra Archer, India vs England T20 2026, Rajasthan Royals IPL, Vaibhav weakness, Archer bowling plan, IPL Eliminator 2026, India cricket team, England cricket team, Harare U19 World Cup, India A cricket, trending cricket news,
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.