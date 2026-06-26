IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा के बीच हुई कहा-सुनी, पहले टी20 से पहले नेट प्रैक्टिस की वीडियो हुई वायरल

इस सीरीज में टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी सिरदर्दी ये होगी, कि वैभव सूर्यवंशी का ओपनिंग पार्टनर कौन होगा। क्योंकि इससे पहले टी20 में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग करते नजर आए थे। दोनों राइट-लेफ्ट हैंड के कॉन्बिनेशन में भी फिट बैठते थे। लेकिन अब सूर्यवंशी के आने से टीम में 3 लेफ्टी ओपनर हो गए हैं, जिसमें अभिषेक ईशान के साथ सूर्यवंशी भी शामिल हैं। ऐसे मे अब टी20 में सूर्यवंशी और संजू की जोड़ी ओपनिंग करते दिख सकती है।