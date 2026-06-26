IND-A vs SL-A: कप्तान ध्रुव जुरेल ने जड़ा शतक, खेली 141 रनों की पारी, भारत ने बनाए 452 रन

Sri Lanka A vs India A, 1st Unofficial Test: इंडिया-ए और श्रीलंका-ए के बीच पहला अनधिकृत टेस्ट गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले के दूसरे दिन इंडिया-ए के कप्तान ध्रुव जुरेल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शतक जड़ दिया है। जुरेल ने 215 गेंदों पर 13 चौके और एक छक्का की मदद से नाबाद 141 रन बनाए। उनकी इस पारी की मदद से इंडिया-ए ने छह विकेट पर 452 रन बनाकर पारी घोषित कर दी है।