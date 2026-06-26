26 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Shree Charani on World No.1 Ranking: ‘अभी मेरी प्राथमिकता सिर्फ वर्ल्ड कप है’, दुनिया की नंबर-1 गेंदबाज बनने पर भी श्री चरणी का बड़ा बयान

Shree Charani on World No.1 Ranking: मैनचेस्टर में बांग्लादेश के खिलाफ 11वां विकेट लेकर इतिहास रचने वाली श्री चरणी ने कहा कि दुनिया की नंबर-1 टी20 गेंदबाज बनना उनकी प्राथमिकता नहीं, उनका पूरा ध्यान विमेंस टी20 वर्ल्ड कप पर है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Jun 26, 2026

Shree Charani, Shree Charani World No 1, Shree Charani Bowling Ranking, India Women vs Bangladesh, Women's T20 World Cup 2026, Shree Charani Record,

बांग्लादेश के खिलाफ 12 विकेट लेकर इतिहास रचने वाली श्री चरणी ने कहा कि दुनिया की नंबर-1 टी20 गेंदबाज बनना उनकी प्राथमिकता नहीं, उनका पूरा ध्यान विमेंस टी20 वर्ल्ड कप पर है (Photo - BCCI)

Shree Charani on World No.1 Ranking: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है। इसकी बड़ी वजह टीम की स्पिनर श्री चरणी हैं। चरणी इस टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं और इस समय टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में नंबर 1 पर हैं। चरणी ने साफ कहा है कि इस समय उनकी प्राथमिकता रैंकिंग नहीं, बल्कि वर्ल्ड कप जीतना है। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में बांग्लादेश (BAN) के खिलाफ खेले गए मुकाबले के बाद उन्होंने कहा कि उनका पूरा ध्यान सिर्फ टीम के प्रदर्शन पर है।

व्यक्तिगत रैंकिंग के लिए नहीं सोचती

21 साल की श्री चरणी ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना 11वां विकेट लेकर एक बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया। वह विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट (12 विकेट) लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। उन्होंने पूनम यादव का 2020 में बनाया गया 10 विकेट का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। मैच के बाद श्री चरणी ने कहा कि अभी वह नंबर-1 गेंदबाज बनने या किसी व्यक्तिगत रैंकिंग के बारे में नहीं सोच रही हैं। उनके लिए सबसे जरूरी वर्ल्ड कप है। उन्होंने कहा कि अगर वह अपनी गेंदबाजी पर ध्यान देंगी, टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगी और भारत को वर्ल्ड कप जिताने में मदद करेंगी, तो बाकी उपलब्धियां अपने आप मिल जाएंगी।

पिच से मिली बहुत मदद

बांग्लादेश के खिलाफ अपनी गेंदबाजी पर उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ वही किया, जिसकी तैयारी की थी। सही लाइन, लेंथ और अपनी विविधता पर भरोसा रखा। पिच से भी मदद मिल रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी ताकत के अनुसार गेंदबाजी की और विकेट मिलते गए। श्री चरणी ने यह भी कहा कि उनकी गेंद पर तीन कैच छूटे, लेकिन इससे उनके आत्मविश्वास पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि कैच छूटना खेल का हिस्सा है। गेंद हाथ से निकलने के बाद क्या होगा, उस पर किसी गेंदबाज का नियंत्रण नहीं होता। इसलिए उन्होंने अपना फोकस नहीं बदला।

भारत की आगे की राह

भारत ने बांग्लादेश को पांच विकेट से हराकर सेमीफाइनल की उम्मीद मजबूत कर ली है। अब टीम का अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। श्री चरणी ने कहा कि यह अहम मैच जरूर है, लेकिन टीम इसे किसी अलग तरीके से नहीं देख रही। भारत एक समय में एक मैच पर ध्यान दे रहा है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी यही सोच रहेगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Women's T20 World Cup 2026

Updated on:

26 Jun 2026 06:06 pm

Published on:

26 Jun 2026 04:46 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Shree Charani on World No.1 Ranking: ‘अभी मेरी प्राथमिकता सिर्फ वर्ल्ड कप है’, दुनिया की नंबर-1 गेंदबाज बनने पर भी श्री चरणी का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's T20 World Cup 2026

IND vs IRE: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिली जगह, देखें प्लेइंग 11

IND vs IRE 1st T20
क्रिकेट

Shreyas Iyer India T20 Captain: ‘शेरों की तरह खेलेंगे’… कप्तान बनते ही श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया को दिया पहला संदेश

Shreyas Iyer Captain, Shreyas Iyer First Speech, India vs Ireland T20, India T20 Captain, Gautam Gambhir, BCCI Video, Shreyas Iyer Leadership,
क्रिकेट

IND-A vs SL-A: कप्तान ध्रुव जुरेल ने जड़ा शतक, खेली 141 रनों की पारी, भारत ने बनाए 452 रन

Dhruv Jurel
क्रिकेट

MLC में गरजा मार्कस स्टोइनिस का बल्ला, एक ही ओवर में जड़ दिये पांच छक्के, देखें Video

MLC
क्रिकेट

Women’s T20 World Cup 2026: पाकिस्तान या नीदरलैंड… विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में किसे मिलेगी पहली जीत, हार के साथ खत्म होगा एक टीम का सफर

Pakistan shameful record
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.