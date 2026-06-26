Shree Charani on World No.1 Ranking: ‘अभी मेरी प्राथमिकता सिर्फ वर्ल्ड कप है’, दुनिया की नंबर-1 गेंदबाज बनने पर भी श्री चरणी का बड़ा बयान

21 साल की श्री चरणी ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना 11वां विकेट लेकर एक बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया। वह विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट (12 विकेट) लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। उन्होंने पूनम यादव का 2020 में बनाया गया 10 विकेट का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। मैच के बाद श्री चरणी ने कहा कि अभी वह नंबर-1 गेंदबाज बनने या किसी व्यक्तिगत रैंकिंग के बारे में नहीं सोच रही हैं। उनके लिए सबसे जरूरी वर्ल्ड कप है। उन्होंने कहा कि अगर वह अपनी गेंदबाजी पर ध्यान देंगी, टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगी और भारत को वर्ल्ड कप जिताने में मदद करेंगी, तो बाकी उपलब्धियां अपने आप मिल जाएंगी।