MLC में गरजा मार्कस स्टोइनिस का बल्ला, एक ही ओवर में जड़ दिये पांच छक्के, देखें Video

मार्कस स्टोइनिस जब बल्लेबाजी के लिए आए, तो लय में नज़र नहीं आए। पहली छह गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 4 रन बनाए। लेकिन इसके बाद उन्होंने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं। पारी का 17वां ओवर फेंकने आए इयान हॉलैंड उनके निशाने पर चढ़ गए। स्टोइनिस ने ओवर की पहली चार गेंदों पर लगातार चार छक्के जड़े। पांचवीं गेंद पर हॉलैंड ने थोड़ी धीमी गेंद डालकर उन्हें डॉट बॉल पर रोका, लेकिन आखिरी गेंद पर फिर छक्का जड़ दिया। इस तरह स्टोइनिस ने एक ओवर में पांच छक्के लगाए।