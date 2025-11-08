3 ओवर में ही ढेर हो गई टीम इंडिया, नेपाल ने 6 ओवर के मुकाबले में 92 रनों से चटाई धूल

नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर में 137 रन बनाए। टीम के कप्तान संदीप जोरा ने 12 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से 47 रन बनाए। राशिद खान ने 17 गेंदों में 55 रन की पारी खेली। उन्होंने 4 चौके और 6 छक्के लगाए। इस टूर्नामेंट के नियम के अनुसार अर्धशतक पूरा करने के बाद बल्लेबाज को रिटायर्ड हर्ट होना पड़ता है। लिहाजा राशिद 55 रन बनाते ही रिटायर्ड हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए लोकेश बाम ने 7 गेंदों में 442 की स्ट्राइक रेट से 7 गेंदों में 4 छक्के और 1 चौके की मदद से 31 रन बनाए।