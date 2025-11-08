Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

3 ओवर में ही ढेर हो गई टीम इंडिया, नेपाल ने 6 ओवर के मुकाबले में 92 रनों से चटाई धूल

Hong Kong Sixes 2025 के अपने चौथे मुकाबले में भारतीय टीम को नेपाल से बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। नेपाल के राशिद खान ने सिर्फ 17 गेंदों में 55 रन कूट डाले।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 08, 2025

Hong Kong Sixes 2025

रॉबिन उथप्पा (फोटो- Hong Kong Sixes)

India's Performance in Hong Kong Sixes 2025: हांगकांग सिक्सेस के दूसरे दिन दिनेश कार्तिक की अगुवाई वाली भारतीय टीम 3 में से एक मैच भी नहीं जीत पाई। रॉबिन उथप्पा, दिनेश कार्तिक और स्टुअर्ट बिन्नी जैसे स्टार खिलाड़ियों से सजी टीम इंडिया आज पहले मुकाबले में कुवैत से हार गई। इसके बाद उन्हें UAE और नेपाल से हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया कुवैत से हारने के बाद क्वार्टरफाइनल की रेस से बाहर हो गई।

कुवैत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर में 106 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया सिर्फ 79 रन पर ढेर हो गई। इसके बाद भारतीय टीम को यूएई से भी हार का सामना करना पड़ा। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 107 रन बनाए। जवाब में UAE ने एक गेंद पहले ही 111 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। दिन के तीसरे मुकाबले में नेपाल ने टीम इंडिया को एकतरफा मुकाबले में हरा दिया।

नेपाल से बुरी तरह हारी टीम इंडिया

नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर में 137 रन बनाए। टीम के कप्तान संदीप जोरा ने 12 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से 47 रन बनाए। राशिद खान ने 17 गेंदों में 55 रन की पारी खेली। उन्होंने 4 चौके और 6 छक्के लगाए। इस टूर्नामेंट के नियम के अनुसार अर्धशतक पूरा करने के बाद बल्लेबाज को रिटायर्ड हर्ट होना पड़ता है। लिहाजा राशिद 55 रन बनाते ही रिटायर्ड हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए लोकेश बाम ने 7 गेंदों में 442 की स्ट्राइक रेट से 7 गेंदों में 4 छक्के और 1 चौके की मदद से 31 रन बनाए।

138 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और रॉबिन उथप्पा 3 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद आए प्रियंक पांचाल ने लगातार दो छक्का लगाए लेकिन तीसरी गेंद पर लपक लिए गए। भारत चिपली ने 5 गेंदों का सामना किया और 12 रन बनाकर आउट हुए। स्टुअर्ट बिन्नी खाता भी नहीं खोल सके और पहली गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान दिनेश कार्तिक ने 3 गेंदों में 7 रन बनाए तो शहबाज नदीम ने 4 गेंदों का सामना करने के बाद 7 रन बनाए।

सेमीफाइनल की टीमें तय

इस टूर्नामेंट में 6 विकेट गिरते ही पूरी टीम ऑलआउट हो जाती है। इस तरह 3 ओवर में ही दिनेश कार्तिक एंड कंपनी 45 रन पर ढेर हो गई और 92 रन से मुकाबला हार गई। भारतीय टीम अब क्वार्टरफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है और उनका आखिरी मुकाबला श्रीलंका से होगा। इस मैच के परिणाम का असर क्वार्टरफाइनल्स पर नहीं पड़ेगा। हांगकांग सिक्सेस के पहले सेमीफाइल में ऑस्ट्रेलिया का सामना पाकिस्तान से होगा तो दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और कुवेत आमने सामने होंगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

08 Nov 2025 04:10 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 3 ओवर में ही ढेर हो गई टीम इंडिया, नेपाल ने 6 ओवर के मुकाबले में 92 रनों से चटाई धूल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अभिषेक शर्मा का कमाल, ऐसा करने वाले बने दूसरे भारतीय क्रिकेटर

Abhishek Sharma
क्रिकेट

IND vs AUS 5th T20: बारिश ने रोका भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का 5वां टी20, रद्द हुआ मैच तो टीम इंडिया को होगा फायदा

IND vs AUS 5th T20
क्रिकेट

Ind vs Aus: ऑस्‍ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले भारत को दिया बल्‍लेबाजी का न्‍योता, तिलक की जगह इस स्‍टार की एंट्री, पढ़ें दोनों की प्लेइंग 11

Ind vs Aus 5th T20i
क्रिकेट

India vs Nepal: हांगकांग सिक्सेस में भारत की बैक-टू-बैक दूसरी हार, अब नेपाल ने इतने बड़े अंतर से जीता मुकाबला

Dinesh Karthik
क्रिकेट

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारत को बड़ा झटका, ऋषभ पंत चोट के चलते हुए रिटायर्ड हर्ट, मुश्किल में टीम

India A South Africa A 2nd Test Day 3 Highlights
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.