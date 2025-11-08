3 ओवर में ही ढेर हो गई टीम इंडिया, नेपाल ने 6 ओवर के मुकाबले में 92 रनों से चटाई धूल

रॉबिन उथप्पा (फोटो- Hong Kong Sixes)
India's Performance in Hong Kong Sixes 2025: हांगकांग सिक्सेस के दूसरे दिन दिनेश कार्तिक की अगुवाई वाली भारतीय टीम 3 में से एक मैच भी नहीं जीत पाई। रॉबिन उथप्पा, दिनेश कार्तिक और स्टुअर्ट बिन्नी जैसे स्टार खिलाड़ियों से सजी टीम इंडिया आज पहले मुकाबले में कुवैत से हार गई। इसके बाद उन्हें UAE और नेपाल से हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया कुवैत से हारने के बाद क्वार्टरफाइनल की रेस से बाहर हो गई।
कुवैत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर में 106 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया सिर्फ 79 रन पर ढेर हो गई। इसके बाद भारतीय टीम को यूएई से भी हार का सामना करना पड़ा। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 107 रन बनाए। जवाब में UAE ने एक गेंद पहले ही 111 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। दिन के तीसरे मुकाबले में नेपाल ने टीम इंडिया को एकतरफा मुकाबले में हरा दिया।
नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर में 137 रन बनाए। टीम के कप्तान संदीप जोरा ने 12 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से 47 रन बनाए। राशिद खान ने 17 गेंदों में 55 रन की पारी खेली। उन्होंने 4 चौके और 6 छक्के लगाए। इस टूर्नामेंट के नियम के अनुसार अर्धशतक पूरा करने के बाद बल्लेबाज को रिटायर्ड हर्ट होना पड़ता है। लिहाजा राशिद 55 रन बनाते ही रिटायर्ड हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए लोकेश बाम ने 7 गेंदों में 442 की स्ट्राइक रेट से 7 गेंदों में 4 छक्के और 1 चौके की मदद से 31 रन बनाए।
138 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और रॉबिन उथप्पा 3 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद आए प्रियंक पांचाल ने लगातार दो छक्का लगाए लेकिन तीसरी गेंद पर लपक लिए गए। भारत चिपली ने 5 गेंदों का सामना किया और 12 रन बनाकर आउट हुए। स्टुअर्ट बिन्नी खाता भी नहीं खोल सके और पहली गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान दिनेश कार्तिक ने 3 गेंदों में 7 रन बनाए तो शहबाज नदीम ने 4 गेंदों का सामना करने के बाद 7 रन बनाए।
इस टूर्नामेंट में 6 विकेट गिरते ही पूरी टीम ऑलआउट हो जाती है। इस तरह 3 ओवर में ही दिनेश कार्तिक एंड कंपनी 45 रन पर ढेर हो गई और 92 रन से मुकाबला हार गई। भारतीय टीम अब क्वार्टरफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है और उनका आखिरी मुकाबला श्रीलंका से होगा। इस मैच के परिणाम का असर क्वार्टरफाइनल्स पर नहीं पड़ेगा। हांगकांग सिक्सेस के पहले सेमीफाइल में ऑस्ट्रेलिया का सामना पाकिस्तान से होगा तो दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और कुवेत आमने सामने होंगी।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग