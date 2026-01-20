नागपुर की पिच पर होगी छक्के चौकों की बारिश या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानें पिच का मिजाज

(फाइल फोटो)
VCA Stadium Pitch Report in Hindi: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार को नागपुर के वीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड की टीम पिछले दौरे पर जब भारत आई थी, तो उसने पहली बार टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम को मात दी थी। उसके बाद इसी दौरे पर उन्होंने वनडे सीरीज में भी भारतीय टीम को हराया और ऐसा पहली बार हुआ, जब 37 सालों में न्यूजीलैंड ने भारतीय सरजमीं पर वनडे सीरीज में जीत दर्ज की।
अब न्यूजीलैंड की टीम टी20 सीरीज में भारतीय टीम का सामना करेगी और उसका लक्ष्य इस सीरीज में भी इतिहास रचने का होगा। हालांकि दूसरी ओर भारतीय टीम जीत के रथ पर सवार है। भारतीय टीम को आखिरी टी20 सीरीज में हार साल 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली थी, जब उसे पांच मैचों की सीरीज में 3-2 से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2023 के आखिर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही थी।
भारतीय टीम ने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता और उसके बाद से जब-जब भारतीय टीम घरेलू मैदान पर उतरी है, उसने जीत दर्ज की है। मतलब भारतीय टीम पिछले 3 सालों से टी20 सीरीज में अजेय है। दूसरे शब्दों में कहें तो पिछले तीन सालों से भारतीय टीम को टी20 सीरीज में कोई भी टीम हरा नहीं पाई है। भारतीय टीम ने न सिर्फ टी20 वर्ल्ड कप जीता है, बल्कि एशियन गेम्स और एशिया कप का खिताब भी अपने नाम किया है।
अब सबकी नजर एक बार फिर नागपुर के बीसीए स्टेडियम की पिच पर होगी, जहां दोनों टीमें सीरीज का पहला मुकाबला खेलने उतरेंगी। भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेगी, जबकि न्यूजीलैंड टेस्ट और वनडे की तरह टी20 में भी अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखना चाहेगी। अगर पिच की बात करें, तो यहां की पिच आमतौर पर स्पिनर्स को मदद देती है। हालांकि जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, स्पिनर्स का दबदबा बढ़ता जाता है।
वीसीए स्टेडियम में भारतीय टीम अब तक पांच टी20 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें उसे तीन में जीत और दो में हार मिली है। वहीं न्यूजीलैंड ने इस मैदान पर सिर्फ एक टी20 मैच खेला है, जिसमें उसे जीत मिली थी। यह मुकाबला 2016 टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेला गया था।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग