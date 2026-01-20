नागपुर की पिच पर होगी छक्के चौकों की बारिश या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानें पिच का मिजाज

VCA Stadium Pitch Report in Hindi: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार को नागपुर के वीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड की टीम पिछले दौरे पर जब भारत आई थी, तो उसने पहली बार टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम को मात दी थी। उसके बाद इसी दौरे पर उन्होंने वनडे सीरीज में भी भारतीय टीम को हराया और ऐसा पहली बार हुआ, जब 37 सालों में न्यूजीलैंड ने भारतीय सरजमीं पर वनडे सीरीज में जीत दर्ज की।