20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs NZ 1st T20 Playing 11: क्‍या नागपुर में श्रेयस और ईशान को मिलेगा मौका? भारत की प्‍लेइंग 11 में तीन बदलाव तय

IND vs NZ 1st T20 Playing 11 Prediction: वनडे सीरीज हारने के बाद अब भारतीय टीम सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में न्‍यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलने जा रही है। टी20 वर्ल्‍ड कप से पहले टीम इंडिया के साथ ही हेड कोच गौतम गंभीर के लिए भी ये सीरीज असली टेस्ट [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 20, 2026

IND vs NZ 1st T20 Playing 11 Prediction

भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

IND vs NZ 1st T20 Playing 11 Prediction: वनडे सीरीज हारने के बाद अब भारतीय टीम सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में न्‍यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलने जा रही है। टी20 वर्ल्‍ड कप से पहले टीम इंडिया के साथ ही हेड कोच गौतम गंभीर के लिए भी ये सीरीज असली टेस्ट होने जा रही है। इसका पहला मुकाबला बुधवार 21 जनवरी को नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्‍टेडियम में खेला जाएगा। इस सीरीज में भारत की प्‍लेइंग इलेवन में तीन बदलाव तय हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्‍या श्रेयस अय्यर और ईशान को मौका मिलेगा? आइये भारत की संभावित प्‍लेइंग इलेवन पर एक नजर डालते हैं।

श्रेयस अय्यर को मौका मिलेगा या नहीं?

बता दें कि भारत ने पिछली टी20 सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3-1 से जीती थी, लेकिन चोट के चलते तिलक वर्मा और ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर न्‍यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं। उनकी जगह टी20 स्क्वॉड में श्रेयस अय्यर और रवि बिश्नोई की वापसी हुई है। वहीं, जितेश शर्मा की जगह ईशान किशन को स्‍क्‍वॉड में शामिल किया गया है। अब सवाल ये है कि इन तीनों को प्‍लेइंग इलेवन में मौका मिलेगा या नहीं?

वर्ल्ड कप की तैयारी को देखते हुए भारतीय टीम पहले मैच में अपनी सबसे मजबूत प्‍लेइंग 11 के साथ उतरना पसंद करेगी। अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन का बतौर सलामी बल्‍लेबाज उतरना तय माना जा रहा है। इसके बाद तीसरे नंबर पर ईशान किशन और चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर नजर आ सकते हैं तो कप्‍तान सूर्यकुमार यादव पांचवें नंबर उतर सकते हैं।

6 गेंदबाजों के साथ उतर सकता है भारत

इसके बाद हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल और शिवम दुबे को उतारा जा सकता है, जो आठवें नंबर तक भारत की बल्‍लेबाजी को मजबूती दे सकते हैं और गेंदबाजी में भी अहम भूमिका निभाते हैं। स्पिनर के रूप में वरुण चक्रवर्ती का खेलना भी तय है। ऐसे में रवि बिश्‍नोई को मौका मिलना मुश्किल है। वहीं, तेज गेंदबाजी आक्रमण की कमान जसप्रीत बुमराह के हाथ में होगी। उनके साथ अर्शदीप सिंह का प्‍लेइंग इलेवन में शामिल होना पक्‍का है।

न्‍यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में भारत की संभावित प्‍लेइंग 11

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टी20 में भारत की प्‍लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्‍तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

india vs new zealand 2026

Published on:

20 Jan 2026 11:10 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ 1st T20 Playing 11: क्‍या नागपुर में श्रेयस और ईशान को मिलेगा मौका? भारत की प्‍लेइंग 11 में तीन बदलाव तय

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

रोहित शर्मा और विराट कोहली को बड़ा झटका देने की तैयारी में BCCI, अब आधी से भी कम मिलेगी सैलरी

Rohit Sharma and Virat Kohli Latest News
क्रिकेट

भारत के खिलाफ T20I सीरीज से पहले न्यूजीलैंड की टीम बड़ा बदलाव, इस युवा ऑलराउंडर की हुई एंट्री

New Zealand
क्रिकेट

भारत के बाद इन तीनों टीमों ने भी किया सुपर-6 के लिए क्वालीफाई, जानें पाकिस्तान का गणित

U19 World Cup 2026 Scenario
क्रिकेट

WPL 2026 Points Table: RCB ने लगातार 5वीं जीत दर्ज कर प्लेऑफ के लिए किया क्वालीफाई, जानें अन्‍य टीमों का हाल

WPL 2026 Points Table Update
क्रिकेट

दक्षिण अफ्रीका ने दर्ज की अंडर 19 वर्ल्ड कप इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत, इस टीम को 300 से ज्यादा रनों से हराया

ENG vs SA 1st T20i Highlights
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.