IND vs NZ 1st T20 Playing 11 Prediction: वनडे सीरीज हारने के बाद अब भारतीय टीम सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में न्‍यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलने जा रही है। टी20 वर्ल्‍ड कप से पहले टीम इंडिया के साथ ही हेड कोच गौतम गंभीर के लिए भी ये सीरीज असली टेस्ट होने जा रही है। इसका पहला मुकाबला बुधवार 21 जनवरी को नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्‍टेडियम में खेला जाएगा। इस सीरीज में भारत की प्‍लेइंग इलेवन में तीन बदलाव तय हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्‍या श्रेयस अय्यर और ईशान को मौका मिलेगा? आइये भारत की संभावित प्‍लेइंग इलेवन पर एक नजर डालते हैं।