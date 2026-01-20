भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
IND vs NZ 1st T20 Playing 11 Prediction: वनडे सीरीज हारने के बाद अब भारतीय टीम सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलने जा रही है। टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के साथ ही हेड कोच गौतम गंभीर के लिए भी ये सीरीज असली टेस्ट होने जा रही है। इसका पहला मुकाबला बुधवार 21 जनवरी को नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीरीज में भारत की प्लेइंग इलेवन में तीन बदलाव तय हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या श्रेयस अय्यर और ईशान को मौका मिलेगा? आइये भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर डालते हैं।
बता दें कि भारत ने पिछली टी20 सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3-1 से जीती थी, लेकिन चोट के चलते तिलक वर्मा और ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं। उनकी जगह टी20 स्क्वॉड में श्रेयस अय्यर और रवि बिश्नोई की वापसी हुई है। वहीं, जितेश शर्मा की जगह ईशान किशन को स्क्वॉड में शामिल किया गया है। अब सवाल ये है कि इन तीनों को प्लेइंग इलेवन में मौका मिलेगा या नहीं?
वर्ल्ड कप की तैयारी को देखते हुए भारतीय टीम पहले मैच में अपनी सबसे मजबूत प्लेइंग 11 के साथ उतरना पसंद करेगी। अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन का बतौर सलामी बल्लेबाज उतरना तय माना जा रहा है। इसके बाद तीसरे नंबर पर ईशान किशन और चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर नजर आ सकते हैं तो कप्तान सूर्यकुमार यादव पांचवें नंबर उतर सकते हैं।
इसके बाद हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल और शिवम दुबे को उतारा जा सकता है, जो आठवें नंबर तक भारत की बल्लेबाजी को मजबूती दे सकते हैं और गेंदबाजी में भी अहम भूमिका निभाते हैं। स्पिनर के रूप में वरुण चक्रवर्ती का खेलना भी तय है। ऐसे में रवि बिश्नोई को मौका मिलना मुश्किल है। वहीं, तेज गेंदबाजी आक्रमण की कमान जसप्रीत बुमराह के हाथ में होगी। उनके साथ अर्शदीप सिंह का प्लेइंग इलेवन में शामिल होना पक्का है।
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह।
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह।
