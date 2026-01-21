21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

अभिषेक-रिंकू ने नागपुर में मचाया तहलका, भारत ने न्यूजीलैंड के सामने खड़ा किया सबसे बड़ा स्कोर

India vs New Zealand 1st T20: नागपुर के VCA स्टेडियम में भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा के 84 और रिंकू सिंह के नाबाद 44 रनों की बदौलत न्यूजीलैंड के सामने 239 रन का लक्ष्य रखा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 21, 2026

अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा (फोटो- IANS)

IND vs NZ 1st T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर के वीसीए स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 238 रन बनाए हैं। यह भारतीय टीम का टी20 में न्यूजीलैंड के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य है। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। हालांकि संजू सैमसन ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके और वह सिर्फ 10 रन बनाकर काइल जैमीसन का शिकार हो गए।

22 गेंदों में अभिषेक ने जड़ा अर्धशतक

इसके बाद अभिषेक शर्मा ने एक छोर संभाले रखा, लेकिन दूसरे छोर से ईशान किशन भी पवेलियन लौट गए। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अभिषेक शर्मा का साथ दिया और दोनों ने मिलकर टीम को 100 रन के पार पहुंचाया। अभिषेक शर्मा ने 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। इसे पहले रोहित शर्मा और केएल राहुल ने 23-23 गेंदों में यह कारनामा किया था। एक ओर जहां अभिषेक का बल्ला आग उगल रहा था, तो दूसरी ओर सूर्या संभलकर खेल रहे थे।

11वें ओवर में सूर्यकुमार यादव 32 रन बनाकर मिचेल सैंटनर की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने 16 गेंदों में 25 रन की तेजतर्रार पारी खेली। अभिषेक शर्मा 84 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और 8 छक्के लगाए। अंतिम ओवरों में रिंकू सिंह ने 20 गेंदों में 44 रन की विस्फोटक पारी खेली। रिंकू ने अपनी पारी में 4 चौके और 3 छक्के लगाए, जिसकी बदौलत भारतीय टीम 238 रन तक पहुंचने में सफल रही।

न्यूजीलैंड की ओर से जैकब डफी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। वहीं ग्लेन फिलिप्स ने एक ओवर में 20 रन लुटाए, जबकि काइल जैमीसन की भी जमकर धुनाई हुई। मिचेल सैंटनर ने 3 ओवर में 37 रन देकर 1 विकेट हासिल किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Updated on:

21 Jan 2026 09:05 pm

Published on:

21 Jan 2026 09:02 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / अभिषेक-रिंकू ने नागपुर में मचाया तहलका, भारत ने न्यूजीलैंड के सामने खड़ा किया सबसे बड़ा स्कोर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

अभिषेक ने तोड़ा मैक्सवेल-रसेल जैसे धुरंधरों का रिकॉर्ड, टी20 में सबसे तेज 5 हजार रन पूरे

अभिषेक शर्मा (फोटो- IANS)
क्रिकेट

अभिषेक शर्मा ने तोड़ा रोहित शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड, जड़ा के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक, सूर्या को भी पछाड़ा

Abhishek Sharma
क्रिकेट

बांग्लादेश के वर्ल्डकप मैचों के वेन्यू पर ICC का बड़ा फैसला, वोटिंग में पाकिस्तान की भी हुई फजीहत

BCB
क्रिकेट

शुभमन गिल को हटाकर रोहित शर्मा को कप्तान बनाने की मांग, पूर्व क्रिकेटर ने BCCI से की अपील

Shubman gill and rohit sharma
क्रिकेट

2 साल बाद जैक क्रॉली खेलेंगे वनडे मैच, इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे के लिए घोषित की प्लेइंग 11

England cricket team
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.