अभिषेक-रिंकू ने नागपुर में मचाया तहलका, भारत ने न्यूजीलैंड के सामने खड़ा किया सबसे बड़ा स्कोर

IND vs NZ 1st T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर के वीसीए स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 238 रन बनाए हैं। यह भारतीय टीम का टी20 में न्यूजीलैंड के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य है। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। हालांकि संजू सैमसन ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके और वह सिर्फ 10 रन बनाकर काइल जैमीसन का शिकार हो गए।