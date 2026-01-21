अभिषेक-रिंकू ने नागपुर में मचाया तहलका, भारत ने न्यूजीलैंड के सामने खड़ा किया सबसे बड़ा स्कोर

अभिषेक शर्मा (फोटो- IANS)
IND vs NZ 1st T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर के वीसीए स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 238 रन बनाए हैं। यह भारतीय टीम का टी20 में न्यूजीलैंड के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य है। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। हालांकि संजू सैमसन ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके और वह सिर्फ 10 रन बनाकर काइल जैमीसन का शिकार हो गए।
इसके बाद अभिषेक शर्मा ने एक छोर संभाले रखा, लेकिन दूसरे छोर से ईशान किशन भी पवेलियन लौट गए। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अभिषेक शर्मा का साथ दिया और दोनों ने मिलकर टीम को 100 रन के पार पहुंचाया। अभिषेक शर्मा ने 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। इसे पहले रोहित शर्मा और केएल राहुल ने 23-23 गेंदों में यह कारनामा किया था। एक ओर जहां अभिषेक का बल्ला आग उगल रहा था, तो दूसरी ओर सूर्या संभलकर खेल रहे थे।
11वें ओवर में सूर्यकुमार यादव 32 रन बनाकर मिचेल सैंटनर की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने 16 गेंदों में 25 रन की तेजतर्रार पारी खेली। अभिषेक शर्मा 84 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और 8 छक्के लगाए। अंतिम ओवरों में रिंकू सिंह ने 20 गेंदों में 44 रन की विस्फोटक पारी खेली। रिंकू ने अपनी पारी में 4 चौके और 3 छक्के लगाए, जिसकी बदौलत भारतीय टीम 238 रन तक पहुंचने में सफल रही।
न्यूजीलैंड की ओर से जैकब डफी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। वहीं ग्लेन फिलिप्स ने एक ओवर में 20 रन लुटाए, जबकि काइल जैमीसन की भी जमकर धुनाई हुई। मिचेल सैंटनर ने 3 ओवर में 37 रन देकर 1 विकेट हासिल किया।
