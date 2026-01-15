न्यूजीलैंड ने 8 साल बाद भारतीय सरजमीं पर टीम इंडिया के खिलाफ पहली जीत के साथ रचा इतिहास, एक ही मैच में बना डाले इतने रिकॉर्ड

IND vs NZ 2nd ODI: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच बुधवार को बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करते हुए केएल राहुल के शतक के दम पर स्‍कोर बोर्ड पर निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 284 रन लगाए। इसके जवाब में न्‍यूजीलैंड ने 15 गेंद शेष रहते तीन विकेट के नुकसान पर लक्ष्‍य को हासिल कर लिया। मेहमान टीम की जीत के हीरो डेरिल मिचेल रहे, जिन्‍होंने 117 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 131 रनों की पारी खेली। इस जीत के साथ ही न्‍यूजीलैंड ने इतिहास रच दिया है। भारत में 2017 के बाद से लगातार आठ वनडे हार के बाद भारत के खिलाफ यह उनकी पहली जीत है। इसके साथ ही विपक्षी टीम ने कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं।