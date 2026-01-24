सूर्या की बैटिंग देख गदगद हुए सुनील गावस्कर, जानें क्यों MI को दिया उनकी धमाकेदार पारी का क्रेडिट

जियोस्टार से बात करते हुए सुनील गावस्कर ने कहा, “सूर्या की पारी ने दिखाया कि उन्हें स्थिति की जानकारी थी। वह 11 गेंदों पर 11 रन बनाकर खेल रहे थे। 97 रनों की साझेदारी में से 76 रन ईशान किशन ने बनाए थे। यह कप्तान की परिपक्वता भी दिखाता है। दूसरा खिलाड़ी इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था, इसलिए वह उसे ज़्यादा स्ट्राइक दे रहे थे, साथ ही अपनी लय में आ रहे थे, सिंगल और डबल लेकर पैरों में सर्कुलेशन बढ़ा रहे थे और इसलिए खुद को बड़े शॉट के लिए तैयार कर रहे थे।”