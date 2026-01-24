24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

सूर्या की बैटिंग देख गदगद हुए सुनील गावस्कर, जानें क्यों MI को दिया उनकी धमाकेदार पारी का क्रेडिट

Suryakumar Yadav ने रायपुर के वीर नरायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में 37 गेंदों में 9 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 82 रन की पारी खेली।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 24, 2026

Suryakumar yadav

सूर्याकुमार यादव (फोटो- IANS)

India vs New Zealand 2nd T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नरायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव की धमाकेदार पारी की बदौलत 7 विकेट से न्यूजीलैंड को हरा दिया पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 208 रन बनाए। 209 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 15.2 ओवर में ही 3 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

सूर्या-ईशान ने जोड़े 122 रन

इस मुकाबले में ईशान किशन ने 32 गेंदों में 11 चौके और 4 छक्कों की मदद से 76 रन बनाए, तो सूर्या ने 37 गेंदों में नाबाद 82 रन की पारी खेली। सूर्या ने 14 महीने बाद अर्धशतक लगाया। इस दौरान ईशान किशन के साथ उन्होंने 122 रन की साझेदारी की, जिसने मैच का रुख ही पलट दिया। इस पारी को देख टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर काफी खुश हुए और कप्तान की जमकर तारीफ की।

जियोस्टार से बात करते हुए सुनील गावस्कर ने कहा, “सूर्या की पारी ने दिखाया कि उन्हें स्थिति की जानकारी थी। वह 11 गेंदों पर 11 रन बनाकर खेल रहे थे। 97 रनों की साझेदारी में से 76 रन ईशान किशन ने बनाए थे। यह कप्तान की परिपक्वता भी दिखाता है। दूसरा खिलाड़ी इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था, इसलिए वह उसे ज़्यादा स्ट्राइक दे रहे थे, साथ ही अपनी लय में आ रहे थे, सिंगल और डबल लेकर पैरों में सर्कुलेशन बढ़ा रहे थे और इसलिए खुद को बड़े शॉट के लिए तैयार कर रहे थे।”

गावस्कर ने बताया कि किशन के आउट होने के बाद सूर्यकुमार ने कमान संभाली, जो उनके शॉट सेलेक्शन के महत्व को बताता है। उन्होंने कहा, “ईशान किशन के आउट होने के बाद वही थे जिन्होंने पहल की और गेंद को मारना शुरू किया। ऑफसाइड से ड्राइव करना एक बड़ा प्लस पॉइंट था, क्योंकि इसका मतलब है कि वह जितना हो सके सीधे खेलने की कोशिश कर रहे थे।”

MI को दिया साझेदारी का क्रेडिट

गावस्कर ने किशन और सूर्यकुमार के बीच की समझ पर भी बात की, जो आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए एक साथ खेलने के दौरान बनी थी। उन्होंने कहा, “जब आप किसी फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं और पूरे भारत में यात्रा करते हुए दो महीने से ज़्यादा समय बिताते हैं, तो आप उस व्यक्ति के साथ एक रिश्ता बना लेते हैं। टीम भावना देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुश्किल हालात में आपको यही चाहिए होता है।”

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Updated on:

24 Jan 2026 03:44 pm

Published on:

24 Jan 2026 03:43 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / सूर्या की बैटिंग देख गदगद हुए सुनील गावस्कर, जानें क्यों MI को दिया उनकी धमाकेदार पारी का क्रेडिट

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान एक बार फिर होंगे आमने-सामने! जानें कब और कहां खेला जाएगा महामुकाबला

u19 world cup 2026 india may play against pakistan in super six see equation
क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए भारतीय टीम का ऐलान, राइजिंग एशिया कप के लिए भी महिला टीम घोषित

Indian Women Cricket Team
क्रिकेट

IND vs NZ Pitch Report: तेज गेंदबाजों को मिलेगी स्विंग और बाउंस, हाई स्कोरिंग होगा मुक़ाबला, पढ़ें गुवाहाटी की पिच का हाल

Guwahati pitch report
क्रिकेट

रोमांटिक मूवी जैसी है ऑलराउंडर Shivam Dube की लव स्टोरी, धर्म की दीवार तोड़कर 6 साल बड़ी महिला से रचाई शादी

shivam dube love story got married to muslim woman 6 years older than him
क्रिकेट

IND vs NZ 3rd T20i: धमाकेदार जीत के बावजूद हो सकते हैं भारतीय टीम में दो बड़े बदलाव! जानें कौन IN और कौन होगा OUT

IND vs NZ 2nd T20i Playing 11 Prediction
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.