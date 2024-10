IND vs NZ 2nd Test: रोहित शर्मा ने धोनी के खराब रिकॉर्ड की कर ली बराबरी

India vs New Zealand, 2nd Test at Pune: श्रीलंका में निराशाजनक प्रदर्शन से उबरते हुए न्यूजीलैंड ने नए कप्तान टॉम लैथम के नेतृत्व में भारतीय सरजमीं पर ऐतिहासिक सफलता हासिल की। भारत ने 68 वर्ष के इतिहास में न्यूजीलैंड से पहली बार सीरीज गंवाई है। न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को पुणे टेस्ट मैच में 133 से हराया और तीन मैचों टेस्ट सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई।