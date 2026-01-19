भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल (फोटो- IANS)
IND vs NZ 3rd ODI Highlights: न्यूजीलैंड ने भारत की सरजमीं पर इतिहास रच दिया है। इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए सीरीज के निर्णायक मुकाबले में कीवियों ने 41 रन से जीत दर्ज करते न केवल सीरीज 2-1 से जीती है, बल्कि भारत में पहली बार वनडे सीरीज जीत ली है। माइकल ब्रेसवेल की कप्तानी वाली कीवी टीम को ये जीत केन विलियमसन, मैट हेनरी और मिशेल सेंटनर जैसे दिग्गजों की गैरमौजूदगी के बावजूद मिली है। जबकि शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे स्टार की मौजूदगी में हार गई।
कप्तान शुभमन गिल ने सीरीज हारने के बाद कहा कि यहां जिस तरह से हमने खेला मैं बेहद निराश हूं। ऐसे कई एरिया हैं, जिनमें सुधार की जरूरत है। कुछ एरिया में हमें ध्यान देना होगा और सोचना होगा कि कैसे बेहतर करना होगा। हम सभी, सभी बल्लेबाज। मुझे नहीं लगता कि हम स्टार्ट को बड़े स्कोर में बदल पाए हैं। भारत में हाई-स्कोरिंग मैच होते हैं और अगर बल्लेबाज खासकर टॉप के दो बल्लेबाज स्टार्ट को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाते हैं तो हम बड़ा स्कोर नहीं बना पाएंगे।
कुलदीप को विकेट नहीं मिलने पर उन्होंने कहा कि कभी-कभी ऐसा होता है। कुलदीप यादव, जिस तरह से पिछले कुछ सालों से बॉलिंग कर रहे हैं, वह हमेशा हमारे लिए एक स्ट्राइक बॉलर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह इस बार उतने विकेट नहीं ले पाए। यही कारण है कि इस तरह की सीरीज हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं।
गिल के आकलन के अनुसार, टॉस में गलत फैसले की वजह से भारत के हाथों से अहम सीरीज डिसाइडर नहीं फिसला। आम सहमति यह थी कि अगर दोनों टीमें टॉस जीततीं तो चेज करने का फैसला करतीं। इसके बजाय, भारतीय कप्तान का मानना है कि उनकी टीम ने बहुत ज़्यादा रन दिए। साथ ही फील्डिंग भी थोड़ी ढीली थी।
उन्होंने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगा कि इस सीरीज में हमारी फील्डिंग उम्मीद के मुताबिक नहीं थी। हमने कुछ अहम कैच छोड़े और इस तरह की विकेट पर बॉलर्स के लिए मौके बनाना आसान नहीं होता। यह एक ऐसा पहलू है जिस पर मुझे लगता है कि हमें सच में बेहतर होना होगा।
उन्होंने आगे कहा कि दोनों टीमों के बीच यही बड़े अंतर थे। उनके बल्लेबाजों ने अपनी स्टार्ट को बड़े स्कोर में बदला। न्यूज़ीलैंड फील्डिंग में बेहतर थी, उन्होंने कम से कम 15-20 रन बचाए होंगे। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है।
