IND vs NZ 3rd ODI Highlights: न्यूजीलैंड ने भारत की सरजमीं पर इतिहास रच दिया है। इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए सीरीज के निर्णायक मुकाबले में कीवियों ने 41 रन से जीत दर्ज करते न केवल सीरीज 2-1 से जीती है, बल्कि भारत में पहली बार वनडे सीरीज जीत ली है। माइकल ब्रेसवेल की कप्तानी वाली कीवी टीम को ये जीत केन विलियमसन, मैट हेनरी और मिशेल सेंटनर जैसे दिग्गजों की गैरमौजूदगी के बावजूद मिली है। जबकि शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे स्‍टार की मौजूदगी में हार गई।