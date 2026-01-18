18 जनवरी 2026,

क्रिकेट

58 रन पर गिर गए थे 3 विकेट, फिर न्यूजीलैंड ने बना डाले 337 रन, जानें टीम इंडिया के गेंदबाजों से कहां हुई चूक

IND vs NZ 3rd ODI Score Update: इंदौर के होलकर स्टेडियम में डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने शतकीय पारी खेली। दोनों की इस पारी की बदौलत कीवी टीम ने भारत के सामने 338 रन का लक्ष्य रखा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 18, 2026

Daryl Mitchell

डेरिल मिचेल शतक के बाद जश्न मनाते हुए (फोटो- IANS)

IND vs NZ 3rd ODI: इंदौर के होलकर स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने सीरीज जीतने के लिए भारतीय टीम के सामने 338 रन का लक्ष्य रखा है। कीवी टीम ने एक समय 58 रन पर अपने तीन अहम विकेट गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की शतकीय पारियों ने न्यूजीलैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। आखिरी ओवरों में माइकल ब्रेसवेल की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत न्यूजीलैंड 337 रन तक पहुंचने में सफल रहा। न्यूजीलैंड की टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 337 रन बनाए। भारतीय टीम की ओर से अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने तीन-तीन विकेट चटकाए।

कीवी टीम को नहीं मिली अच्छी शुरुआत

इससे पहले भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहले ओवर की चौथी गेंद पर ही हेनरी निकोल्स पवेलियन लौट गए। अगले ओवर में देवोन कॉनवे भी आउट हो गए, जिन्हें हर्षित राणा ने पवेलियन भेजा। विल यंग 41 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुए और न्यूजीलैंड ने 58 के स्कोर पर अपने तीन विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल ने दोहरे शतक की साझेदारी कर पारी को संभाला। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 219 रनों की साझेदारी हुई।

ग्लेन फिलिप्स ने 88 गेंदों में 106 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इसके बाद डेरिल मिचेल भी आउट हो गए। मिचेल ने 121 गेंदों में 137 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 3 छक्के शामिल थे। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 63 रन देकर 3 विकेट चटकाए। इसके अलावा हर्षित राणा को भी 3 विकेट मिले, लेकिन उन्होंने 10 ओवर में 84 रन खर्च कर दिए। जबकि मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने 1-1 विकेट हासिल किया।

टीम इंडिया से कहां हुई चूक

इस मुकाबले में 58 रन पर तीन विकेट गंवाने वाली न्यूजीलैंड की टीम ने 337 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जिससे एक बार फिर टीम इंडिया के गेंदबाजों की कमजोरी सामने आ गई। इस मैच में रविंद्र जडेजा ने 6 ओवर की गेंदबाजी की, लेकिन वह एक भी विकेट हासिल नहीं कर सके। वहीं, मोहम्मद सिराज भी खासा असरदार नजर नहीं आए। मिडिल ओवर्स में हर्षित राणा की जमकर धुनाई हुई, जबकि कुलदीप यादव सिर्फ एक विकेट ही चटका सके। भारतीय पिचों पर आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों से विकेट की काफी उम्मीद की जाती है, लेकिन इस मुकाबले में रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव दोनों ही मध्यक्रम में विकेट निकालने में असफल रहे। यही वजह रही कि न्यूजीलैंड की टीम बड़ी साझेदारियां करने में कामयाब रही और 300 रन के पार पहुंच गई।

