58 रन पर गिर गए थे 3 विकेट, फिर न्यूजीलैंड ने बना डाले 337 रन, जानें टीम इंडिया के गेंदबाजों से कहां हुई चूक

इस मुकाबले में 58 रन पर तीन विकेट गंवाने वाली न्यूजीलैंड की टीम ने 337 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जिससे एक बार फिर टीम इंडिया के गेंदबाजों की कमजोरी सामने आ गई। इस मैच में रविंद्र जडेजा ने 6 ओवर की गेंदबाजी की, लेकिन वह एक भी विकेट हासिल नहीं कर सके। वहीं, मोहम्मद सिराज भी खासा असरदार नजर नहीं आए। मिडिल ओवर्स में हर्षित राणा की जमकर धुनाई हुई, जबकि कुलदीप यादव सिर्फ एक विकेट ही चटका सके। भारतीय पिचों पर आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों से विकेट की काफी उम्मीद की जाती है, लेकिन इस मुकाबले में रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव दोनों ही मध्यक्रम में विकेट निकालने में असफल रहे। यही वजह रही कि न्यूजीलैंड की टीम बड़ी साझेदारियां करने में कामयाब रही और 300 रन के पार पहुंच गई।