IND vs NZ 3rd T20: सूर्या ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला, टीम में दो बदलाव, देखें प्लेइंग 11

भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा टी20 (फोटो- IANS)
IND vs NZ 3rd T20 Playing 11: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज़ का तीसरा मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया है। टीम इंडिया में दो बड़े बदलाव किए गए हैं। जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई को प्लेइंग इलेवन में जगह मिली है, जबकि अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती को बाहर किया गया है। गुवाहाटी में 2023 के बाद कोई टी20 मुकाबला खेला जा रहा है।
डेवोन कॉनवे, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी और जैकब डफी।
संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह।
भारतीय टीम इस पांच मैचों की टी20 सीरीज़ में 2-0 से आगे है। इससे पहले खेली गई पिछली चार टी20 सीरीज़ में भी भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को हराया है। अगर दोनों टीमों के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की बात करें, तो यहां भी भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आता है। भारतीय टीम ने अपने घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ अब तक 13 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 9 में भारत को जीत मिली है, जबकि 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है।
आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले दोनों टीमों के लिए यह आखिरी टी20 सीरीज़ है। टीम इंडिया के साथ-साथ न्यूजीलैंड की टीम भी इस टूर्नामेंट में खिताब जीतने के प्रबल दावेदारों में शामिल है।
