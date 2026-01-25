IND vs NZ 3rd T20: सूर्या ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला, टीम में दो बदलाव, देखें प्लेइंग 11

IND vs NZ 3rd T20 Playing 11: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज़ का तीसरा मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया है। टीम इंडिया में दो बड़े बदलाव किए गए हैं। जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई को प्लेइंग इलेवन में जगह मिली है, जबकि अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती को बाहर किया गया है। गुवाहाटी में 2023 के बाद कोई टी20 मुकाबला खेला जा रहा है।