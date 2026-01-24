IND vs NZ 3rd T20i: धमाकेदार जीत के बावजूद हो सकते हैं भारतीय टीम में दो बड़े बदलाव! जानें कौन IN और कौन होगा OUT

सीरीज के दूसरे मैच में उपकप्तान अक्षर पटेल चोट के चलते बाहर हो गए थे। उनकी जगह चायनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को टीम में जगह मिली थी। अब तीसरे मैच के लिए अक्षर पटेल की वापसी हो सकती है, वहीं दूसरे मैच में शानदार गेंदबाजी करने वाले कुलदीप यादव को बाहर बैठना पड़ सकता है। कुलदीप ने इस मैच में किफायती गेंदबाजी की थी और दो विकेट भी चटकाए थे। जहां अन्य गेंदबाजों ने अच्छे-खासे रन लुटाए थे, वहीं कुलदीप ने विकेट लेने के साथ रन गति पर भी अंकुश लगाया था।