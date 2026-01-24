IND vs NZ 3rd T20i: धमाकेदार जीत के बावजूद हो सकते हैं भारतीय टीम में दो बड़े बदलाव! जानें कौन IN और कौन होगा OUT

तीसरे टी20 के लिए भारतीय टीम में हो सकते हैं दो बड़े बदलाव (फोटो सोर्स: IANS)
IND vs NZ 3rd T20i Playing 11 Prediction: न्यूजीलैंड की टीम अभी पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारत के दौरे पर है। सीरीज के पहले दोनों मुकाबले जीतकर भारतीय टीम 2-0 से सीरीज में आगे है। दोनों ही मैचों में भारत ने न्यूजीलैंड को डोमिनेट किया है। इसी क्रम में भारतीय टीम चाहेगी कि तीसरा मुकाबला जीतकर सीरीज को अपने नाम कर सके। वहीं न्यूजीलैंड की कोशिश रहेगी कि यह मैच जीतकर सीरीज में बनी रहे।
सीरीज के तीसरे मुकाबले के लिए भारतीय टीम चाहेगी कि वह अपनी बेस्ट प्लेइंग कॉम्बिनेशन के साथ मैदान पर उतरे। इसके लिए टीम में दो बड़े बदलाव हो सकते हैं। टीम में प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी होगी। वहीं दूसरे मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कुलदीप यादव को बाहर बैठना पड़ सकता है।
सीरीज के दूसरे मैच में उपकप्तान अक्षर पटेल चोट के चलते बाहर हो गए थे। उनकी जगह चायनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को टीम में जगह मिली थी। अब तीसरे मैच के लिए अक्षर पटेल की वापसी हो सकती है, वहीं दूसरे मैच में शानदार गेंदबाजी करने वाले कुलदीप यादव को बाहर बैठना पड़ सकता है। कुलदीप ने इस मैच में किफायती गेंदबाजी की थी और दो विकेट भी चटकाए थे। जहां अन्य गेंदबाजों ने अच्छे-खासे रन लुटाए थे, वहीं कुलदीप ने विकेट लेने के साथ रन गति पर भी अंकुश लगाया था।
भारतीय टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दूसरे मैच में आराम देने के बाद अब तीसरे मुकाबले के लिए फिर से टीम में शामिल किया जाएगा। तेज गेंदबाज हर्षित राणा को उनके स्थान पर टीम में शामिल किया गया था। अब तीसरे मैच के लिए उन्हें बुमराह के लिए जगह बनानी होगी और फिर से बेंच पर बैठना होगा।
इन दोनों बड़े बदलावों के अलावा टीम लगभग वहीं रहेगी। इस टीम के साथ ही भारत टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा, तो अपने बेस्ट कॉम्बिनेशन को तीसरे मुकाबले के लिए मैदान में उतारना चाहेगा।
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह।
