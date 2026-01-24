बल्लेबाजी के दौरान ईशान किशन की इस हरकत से नाराज़ हो गए थे सूर्यकुमार यादव, मैच के बाद किया बड़ा खुलासा

सूर्या ने अपनी शानदार फॉर्म को लेकर कहा, "मैं नेट्स में अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था, अच्छा ब्रेक मिला और मैच से पहले बढ़िया प्रैक्टिस सेशन भी हुआ था। गेंदबाजी के साथ भी जबरदस्त प्रयास रहा। जब न्यूजीलैंड ने 2 विकेट खोकर 110 रन लिए थे, तो मुझे लगा स्कोर 230 के आसपास जाएगा, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने जिम्मेदारी ली और योगदान दिया। मैं इस वक्त जो हो रहा है, उसका खूब आनंद ले रहा हूं। कैंप का माहौल खुशहाल है और मैं चाहता हूं कि वह ऐसा ही बना रहे।"