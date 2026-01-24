बल्लेबाजी के दौरान ईशान किशन की इस हरकत से नाराज़ हो गए थे सूर्यकुमार यादव, मैच के बाद किया बड़ा खुलासा

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं (Photo Credit- IANS)
India vs New Zealand T20: भारत ने न्यूजीलैंड को दूसरे मुकाबले में 7 विकेट से हराते हुए पांच मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है। इस जीत के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने खुलासा किया है कि जब पावरप्ले के दौरान ईशान उन्हें स्ट्राइक नहीं दे रहे थे, तो वह नाराज थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने परिस्थितियों को समझा।
मुकाबला जीतने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "मुझे नहीं पता ईशान ने दोपहर के लंच में क्या खाया था, लेकिन मैंने कभी किसी को 2 विकेट पर 6 रन से पावरप्ले के अंत तक 60 के आसपास पहुंचते हुए नहीं देखा। हम अपने बल्लेबाजों से यही चाहते हैं कि वे खुलकर खेलें। पावरप्ले में वह मुझे स्ट्राइक नहीं दे रहे थे, इस पर मैं थोड़ा नाराज था, लेकिन मैं बाद में हालात को समझ पाया।"
इस मुकाबले में सूर्या ने 37 गेंदों में 4 छक्कों और 9 चौकों के साथ 82 रन की नाबाद पारी खेली। इस दौरान ईशान किशन के साथ 122 रन, जबकि शिवम दुबे के साथ 81 रन की अटूट साझेदारी की।
सूर्या ने अपनी शानदार फॉर्म को लेकर कहा, "मैं नेट्स में अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था, अच्छा ब्रेक मिला और मैच से पहले बढ़िया प्रैक्टिस सेशन भी हुआ था। गेंदबाजी के साथ भी जबरदस्त प्रयास रहा। जब न्यूजीलैंड ने 2 विकेट खोकर 110 रन लिए थे, तो मुझे लगा स्कोर 230 के आसपास जाएगा, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने जिम्मेदारी ली और योगदान दिया। मैं इस वक्त जो हो रहा है, उसका खूब आनंद ले रहा हूं। कैंप का माहौल खुशहाल है और मैं चाहता हूं कि वह ऐसा ही बना रहे।"
दूसरी ओर, पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज में 0-2 से पिछड़ने के बाद मिचेल सेंटनर ने कहा, "टीम इंडिया के खिलाफ शायद 300 रन बनाना सही हो? जब आप ऐसी टीम के खिलाफ खेलते हैं, जिसकी बल्लेबाजी में बहुत गहराई है और भारत ने पहली ही गेंद से जिस इरादे के साथ शुरुआत की, हमारे लिए अहम था कि जहां संभव हो उन्हें दबाव में रखें। आज हमें काफी दबाव में डाला गया, लेकिन हमारे लिए यह सीखने और वापसी करने का अच्छा मौका था।"
कप्तान सेंटनर ने इस मैच में 27 गेंदों का सामना करते हुए 1 छक्के और 6 चौकों के साथ नाबाद 47 रन बनाए। अपनी बैटिंग को लेकर सेंटनर ने कहा, "विकेट बहुत अच्छा था और आउटफील्ड तेज थी, मुझे यहां खेलने में मजा आया।"
सेंटनर ने इस मैच में कुल 2 ओवर फेंके, जिसमें 27 रन देने के बावजूद कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। उन्होंने कहा, "यहां ओस थी। एक स्पिनर के तौर पर बस गेंद पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जो चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ना होता है।"
