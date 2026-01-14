IND vs NZ: 7 पारियों में 578 रन! भारतीय सरजमीं पर न्यूजीलैंड के खिलाफ जमकर बोलता है शुभमन गिल का बल्ला

Shubman Gill, India vs New Zealand ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा है। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाया है। गिल ने 53 गेंदों में 1 छक्के और 9 चौकों की मदद से 56 रन की पारी खेली। यह भारतीय कप्तान का इस सीरीज में लगातार दूसरा अर्धशतक रहा।