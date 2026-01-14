14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs NZ: 7 पारियों में 578 रन! भारतीय सरजमीं पर न्यूजीलैंड के खिलाफ जमकर बोलता है शुभमन गिल का बल्ला

गिल ने अब तक न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत में 7 वनडे पारियां खेलीं, जिसमें 115.6 की औसत के साथ कुल 578 रन बनाए। गिल ने इस दौरान 208 (149 गेंदें), 40* (53 गेंदें), 112 (78 गेंदें), 26 (31 गेंदें), 80* (66 गेंदें), 56 (71 गेंदें) और 56 (53 गेंदें) रन की पारियां खेली हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 14, 2026

Shubman Gill India vs New Zealand

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अर्धशतक ठोका (Photo - EspnCricInfo)

Shubman Gill, India vs New Zealand ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा है। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाया है। गिल ने 53 गेंदों में 1 छक्के और 9 चौकों की मदद से 56 रन की पारी खेली। यह भारतीय कप्तान का इस सीरीज में लगातार दूसरा अर्धशतक रहा।

शुभमन गिल का शानदार रिकॉर्ड

भारतीय सरजमीं पर गिल कीवी गेंदबाजों पर कहर बनकर बरपे हैं। गिल ने अब तक न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत में 7 वनडे पारियां खेलीं, जिसमें 115.6 की औसत के साथ कुल 578 रन बनाए। गिल ने इस दौरान 208 (149 गेंदें), 40* (53 गेंदें), 112 (78 गेंदें), 26 (31 गेंदें), 80* (66 गेंदें), 56 (71 गेंदें) और 56 (53 गेंदें) रन की पारियां खेली हैं।

फ्लॉप साबित हुई भारतीय बल्लेबाजी

इस मुकाबले में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। खबर लिखे जाने तक भारत ने 27 ओवर में हर विकेट खोकर 130 रन बना लिए हैं। क्रीज़ पर विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल पांच और रवीन्द्र जडेजा छह रन बनाकर खेल रहे हैं। रोहित शर्मा, गिल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर पवेलियन लौट चुके हैं। न्यूजीलैंड के लिए क्रिस्टियन क्लार्क ने तीन विकेट झटके हैं।

भारत ने जीता था पहला वनडे

इससे पहले भारत ने वडोदरा में खेले गए सीरीज के पहले मैच को 4 विकेट से अपने नाम किया था। उस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने डेरिल मिशेल (84), हेनरी निकोलस (62) और डेवोन कॉनवे (56) की अर्धशतकीय पारियों के दम पर 8 विकेट खोकर 300 रन बनाए थे।

इसके जवाब में भारत ने 49 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। टीम इंडिया के लिए विराट कोहली ने 91 गेंदों में 93 रन की पारी खेली, जबकि शुभमन गिल ने 56 और श्रेयस अय्यर ने 49 रन टीम के खाते में जोड़े। टीम इंडिया फिलहाल तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज में 1-0 से आगे है। ऐसे में मेजबान टीम दूसरे मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी।

ये भी पढ़ें

IND vs NZ: न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, भारत ने इस स्टार खिलाड़ी को दिया मौका, देखें प्लेइंग 11
क्रिकेट
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Jan 2026 03:30 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ: 7 पारियों में 578 रन! भारतीय सरजमीं पर न्यूजीलैंड के खिलाफ जमकर बोलता है शुभमन गिल का बल्ला

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

कल से शुरू होने जा रहा है अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026, पहले मुक़ाबले में USA से भिड़ेगा भारत, जानें कब, कहां और कैसे देखें मैच

Vaibhav Suryavanshi can play only one U19 World Cup
क्रिकेट

ICC Ranking: 1736 दिन बाद फिर नंबर 1 बल्लेबाज बने विराट कोहली, रोहित शर्मा को हुआ भारी नुकसान

Virat Kohli
क्रिकेट

IND vs NZ: न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, भारत ने इस स्टार खिलाड़ी को दिया मौका, देखें प्लेइंग 11

क्रिकेट

मोहम्मद रिजवान के रिटायर्ड आउट के बाद अब हसन अली ने BBL में कराई पाकिस्तान की किरकिरी, देखें वायरल वीडियो

Hasan Ali Fielding
क्रिकेट

टी-20 विश्व कप से पहले पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी क्रिकेटर अली खान का दावा, भारत ने नहीं दिया वीजा

Ali Khan
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.