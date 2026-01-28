IND vs NZ: संजू सैमसन पर होंगी निगाहें, लगातार तीन खराब पारियों और ईशान किशन के फॉर्म ने बढ़ाया दबाव

टीम मैनेजमेंट से सपोर्ट के बावजूद संजू को खोए आत्मविश्वास को हासिल करने के लिए एक बड़ी पारी की जरूरत है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम शानदार लय में है। अभिषेक शर्मा इसका बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। ‘डेजिग्नेटेड एनफोर्सर’ की भूमिका में वह विपक्षी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। गुवाहाटी में 14 गेंदों में फिफ्टी जड़कर उन्होंने साबित कर दिया कि वह क्यों भारतीय क्रिकेट टीम के नए पोस्टर बॉय कहे जा रहे हैं।