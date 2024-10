IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज के लिए गंभीर इस खिलाड़ी को उपकप्तान बना चौंकाया, मयंक यादव को भी चुना

नई दिल्ली•Oct 12, 2024 / 09:14 am• lokesh verma

Jasprit Bumrah Vice Captain for Test Series against New Zealand: न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत की 15 सदस्‍यीय टीम का ऐलान हो गया है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली इस टीम में गौतम गंभीर ने आगामी प्‍लान को देखते हुए जसप्रीत बुमराह को टीम उपकप्‍तान बनाया है। हालांकि टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने वाली टीम को ही चुना गया है। उम्‍मीद थी कि भारतीय स्‍टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी इस सीरीज से वापसी करेंगे, लेकिन उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया है और न ही उनकी फिटनेस पर कोई अपडेट दिया गया है।

निभा सकते हैं कार्यवाहक कप्‍तान की भूमिका भारत बनाम बांग्लादेश टेस्‍ट सीरीज के लिए टीम मैनेजमेंट ने किसी को उपकप्‍तान नहीं बनाया था। हालांकि इस सीरीज के लिए जसप्रीत बुमराह को उपक्‍प्‍तान बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नियमित कप्‍तान रोहित शर्मा बॉर्डर-गावस्‍कर सीरीज के पहले या फिर दूसरे टेस्‍ट से निजी कारणों के चलते ब्रेक ले सकते हैं। ऐसे में जसप्रीत बुमराह कार्यवाहक कप्‍तान की भूमिका में नजर आ सकते है। क्‍योंकि बुमराह को कप्‍तानी का खासा अनुभव है। मयंक यादव को भी मिली जगह न्‍यूजीलैंड के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज में भारत के स्‍पीडस्‍टर युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव को भी बतौर ट्रैवलर रिजर्व खिलाड़ी शामिल किया है। आईपीएल 2024 में अपनी तेज गति से सनसनी मचाने वाले मयंक फिलहाल बांग्‍लादेश के खिलाफ जारी टी20 इंटरनेशनल सीरीज में भारतीय टीम का हिस्‍सा है। सेलेक्‍टर्स मयंक को चुन ये संकेत दिए हैं कि वह आगामी ऑल फॉर्मेट में टीम इंडिया प्‍लान में शामिल हैं। उनके अलावा हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, और प्रसिद्ध कृष्णा को भी ट्रैवलर रिजर्व खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। न्‍यूजीलैंड के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज के लिए भारतीय टीम रोहित शर्मा (कप्तान), जसप्रीत बुमराह (उपकप्तान), यशस्वी जयसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जड़ेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और आकाश दीप।