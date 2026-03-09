इन 11 धुरंधरों के दम पर वर्ल्ड चैंपियन बनने उतरी टीम इंडिया, लेकिन सूर्या ने गंवा दिया महत्वपूर्ण टॉस

भारतीय टीम का यह चौथा टी20 वर्ल्ड कप फाइनल है। इससे पहले टीम इंडिया तीन बार फाइनल खेल चुकी है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप के खिताबी मुकाबले में उतरी है। दोनों ही टीमें इस बड़े मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हैं और अब मैदान पर प्रदर्शन के जरिए ट्रॉफी अपने नाम करने की कोशिश करेंगी। भारतीय टीम तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने के इरादे से मैदान पर उतरी है, जबकि न्यूजीलैंड की नजर अपने पहले टी20 वर्ल्ड कप खिताब पर है।