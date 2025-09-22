Patrika LogoSwitch to English

भारत ने पाक को लगातार चौथी बार चटाई धूल, अपने ही खिलाड़ियों के लिए वसीम अकरम ने कही बड़ी बात

IND vs PAK, Asia Cup 2025: टीम इंडिया ने एशिया कप के सुपर 4 के पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। पाकिस्तान ने साहिबजादा फरहान के अर्धशतक की मदद से 171 रन बनाए थे, टीम इंडिया ने अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी की बदौलत 7 गेंद पहले मैच अपने नाम कर लिया।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 22, 2025

Team India beat Pakistan
भारत ने पाकिस्तान को हराया (फोटो- BCCI)

IND vs PAK, Super 4 Asia Cup 2025: भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को दूसरी बार हरा दिया है। लीग चरण में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद सुपर-4 के मैच में भी टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। 172 रन के लक्ष्य को भारत ने 18.5 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 174 हासिल कर लिया। पाकिस्तान के खिलाफ टी20 में टीम इंडिया की लगातार चौथी जीत है। इससे पहले 2022 मेलबर्न, 2024 न्यूयॉर्क और 2025 दुबई में टीम इंडिया ने पाक को मात दी थी।

नहीं रुक रहा अभिषेक का तूफान

भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा और गिल ने शानदार और तेज शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 9.5 ओवर में 105 रन जोड़े। गिल 28 गेंद पर 47 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान सूर्यकुमार यादव का बल्ला नहीं चला। वह 3 गेंद पर बिना खाता खोले आउट हुए। अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन अर्धशतक लगाया। 39 गेंद पर 5 छक्के और 6 चौके की मदद से 74 रन की पारी खेली। अभिषेक की पारी ने ही भारत की जीत को आसान बना दिया। सैमसन 13 रन बनाकर आउट हुए। तिलक वर्मा 30 और हार्दिक 7 रन पर नाबाद रहे।

IND vs PAK: बेटा उतरा पाकिस्तान को धूल चटाने! पिता ने दिया खास मैसेज, हर हिंदुस्तानी का सीना हो जाएगा चौड़ा
क्रिकेट
IND vs PAK

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 5 विकेट पर 171 रन बनाए थे। पाकिस्तान की सलामी जोड़ी के रूप में साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने 2.3 ओवरों में 21 रन जुटाए। फखर 9 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हुए। यहां से साहिबजादा फरहान ने सईम अयूब के साथ दूसरे विकेट के लिए 72 रन जुटाए। सईम ने 17 गेंदों में 21 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। हुसैन तलत चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। उन्होंने 11 गेंदों में 10 रन बनाए, जबकि साहिबजादा फरहान ने 45 गेंदों में 58 रन जोड़े। उनकी इस पारी में 3 छक्के और 5 चौके शामिल रहे।

पाकिस्तानी टीम ने 115 के स्कोर पर अपना चौथा विकेट गंवा दिया था। यहां से मोहम्मद नवाज ने कप्तान सलमान आगा के साथ पांचवें विकेट के लिए 34 रन की साझेदारी करते हुए पाकिस्तान को चुनौतीपूर्ण स्थिति तक पहुंचा दिया। पारी के 18वें ओवर में पाकिस्तान ने 17 रन जुटाए। 18.3 ओवर में मोहम्मद नवाज रन आउट हुए। नवाज ने टीम के खाते में 21 रन जोड़े, जबकि सलमान आगा ने 17 रन की पारी खेली। भारत की ओर से शिवम दुबे ने सर्वाधिक 2 विकेट चटकाए, जबकि कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या को 1-1 विकेट मिले थे।

पाक खिलाड़ियों को अकरम की सलाह

हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज ने अपनी टीम के प्रदर्शन पर निराशा जताई और कहा कि टीम इंडिया ने सिर्फ मैच नहीं जीता बल्कि पाकिस्तान को हर विभाग में पछाड़ा है। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए घरेलू टीमों के लिए रेड बॉल क्रिकेट खेलना जरूरी कर देना चाहिए। यही एक रास्ता है, जहां से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का उत्थान हो सकता है।

एशिया कप 2025

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

22 Sept 2025 12:34 am

Hindi News / Sports / Cricket News / भारत ने पाक को लगातार चौथी बार चटाई धूल, अपने ही खिलाड़ियों के लिए वसीम अकरम ने कही बड़ी बात

