हमेशा ऐसा ही होता है… भारत से भिड़ंत से पहले पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने अपनी टीम को लगाई लताड़

पूर्व पाकिस्तान स्पिनर दानिश कनेरिया ने स्वीकार किया कि दोनों पक्षों के बीच का अंतर साफ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा, "पाकिस्तान उम्मीद के मुताबिक अच्छा नहीं खेल रहा है, जबकि भारत एक शीर्ष स्तरीय टीम है। पिछले गेम में उनके प्रदर्शन को देखते हुए यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम से बेहतर नहीं है।"