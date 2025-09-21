हमेशा ऐसा ही होता है… भारत से भिड़ंत से पहले पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने अपनी टीम को लगाई लताड़

IND vs PAK, Asia cup 2025: भारत के खिलाफ एशिया कप मैच में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने अपनी राष्ट्रीय टीम की कड़ी आलोचना की। उन्होंने टीम प्रबंधन और खिलाड़ियों पर खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेने के बजाय दोषारोपण करने का आरोप लगाया है।
दानिश कनेरिया की टिप्पणी हाई-वोल्टेज ग्रुप स्टेज मुकाबले में भारत के प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद आई है, जिसमें टीम इंडिया ने जानबूझकर पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ मैच के बाद हैंडशेक नहीं किया।
दानिश कनेरिया ने कहा, "पाकिस्तान क्रिकेट इस समय दयनीय स्थिति में है। ऐसा हमेशा होता है जब कोई मुद्दा (हैंडशेक जैसा रूखा बर्ताव) होता है, तो जिम्मेदारी लेने के बजाय, वे दूसरों को दोष देते रहते हैं।"
उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया। चयनकर्ताओं को 22 करोड़ लोगों की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी। आपने कौन सी टीम चुनी? आपने कौन से कोचिंग असाइनमेंट दिए? आपका गेम प्लान, रणनीति और दृष्टिकोण क्या था?"
पूर्व पाकिस्तान स्पिनर दानिश कनेरिया ने स्वीकार किया कि दोनों पक्षों के बीच का अंतर साफ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा, "पाकिस्तान उम्मीद के मुताबिक अच्छा नहीं खेल रहा है, जबकि भारत एक शीर्ष स्तरीय टीम है। पिछले गेम में उनके प्रदर्शन को देखते हुए यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम से बेहतर नहीं है।"
दानिश कनेरिया ने टीम से जुड़े विवादों की भी आलोचना की, खासकर भारत के साथ मुकाबले के बाद बहुचर्चित हाथ मिलाने की घटना की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "हाथ मिलाने की घटना ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। अगर पाकिस्तान इसी तरह चलता रहा और क्रिकेट पर ध्यान नहीं देगा, तो वे और गिरावट की ओर बढ़ेंगे।"
पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने जोर देकर कहा कि अगर पाकिस्तान को सर्वश्रेष्ठ के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है तो उसे एक स्पष्ट रणनीति, उचित योजना और मजबूत कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर देना है। कनेरिया को डर है कि शीर्ष स्तर पर ढांचागत बदलाव और जवाबदेही के बिना पाकिस्तान क्रिकेट में औप गिरावट आ सकती है।