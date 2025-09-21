Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

हमेशा ऐसा ही होता है… भारत से भिड़ंत से पहले पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने अपनी टीम को लगाई लताड़

IND vs PAK, Asia cup 2025: पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने कहा, "पाकिस्तान उम्मीद के मुताबिक अच्छा नहीं खेल रहा है, जबकि भारत एक शीर्ष स्तरीय टीम है। पिछले गेम में उनके प्रदर्शन को देखते हुए यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम से बेहतर नहीं है।"

भारत

Satya Brat Tripathi

Sep 21, 2025

Pakistan Cricket Team
पाकिस्तान क्रिकेट टीम (File photo - IANS)

IND vs PAK, Asia cup 2025: भारत के खिलाफ एशिया कप मैच में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने अपनी राष्ट्रीय टीम की कड़ी आलोचना की। उन्होंने टीम प्रबंधन और खिलाड़ियों पर खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेने के बजाय दोषारोपण करने का आरोप लगाया है।

दानिश कनेरिया की टिप्पणी हाई-वोल्टेज ग्रुप स्टेज मुकाबले में भारत के प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद आई है, जिसमें टीम इंडिया ने जानबूझकर पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ मैच के बाद हैंडशेक नहीं किया।

दानिश कनेरिया ने कहा, "पाकिस्तान क्रिकेट इस समय दयनीय स्थिति में है। ऐसा हमेशा होता है जब कोई मुद्दा (हैंडशेक जैसा रूखा बर्ताव) होता है, तो जिम्मेदारी लेने के बजाय, वे दूसरों को दोष देते रहते हैं।"

ये भी पढ़ें

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए इस दिन होगा टीम इंडिया का ऐलान, BCCI सचिव ने किया कन्फर्म
क्रिकेट
West Indies

उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया। चयनकर्ताओं को 22 करोड़ लोगों की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी। आपने कौन सी टीम चुनी? आपने कौन से कोचिंग असाइनमेंट दिए? आपका गेम प्लान, रणनीति और दृष्टिकोण क्या था?"

पूर्व पाकिस्तान स्पिनर दानिश कनेरिया ने स्वीकार किया कि दोनों पक्षों के बीच का अंतर साफ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा, "पाकिस्तान उम्मीद के मुताबिक अच्छा नहीं खेल रहा है, जबकि भारत एक शीर्ष स्तरीय टीम है। पिछले गेम में उनके प्रदर्शन को देखते हुए यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम से बेहतर नहीं है।"

दानिश कनेरिया ने टीम से जुड़े विवादों की भी आलोचना की, खासकर भारत के साथ मुकाबले के बाद बहुचर्चित हाथ मिलाने की घटना की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "हाथ मिलाने की घटना ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। अगर पाकिस्तान इसी तरह चलता रहा और क्रिकेट पर ध्यान नहीं देगा, तो वे और गिरावट की ओर बढ़ेंगे।"

पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने जोर देकर कहा कि अगर पाकिस्तान को सर्वश्रेष्ठ के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है तो उसे एक स्पष्ट रणनीति, उचित योजना और मजबूत कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर देना है। कनेरिया को डर है कि शीर्ष स्तर पर ढांचागत बदलाव और जवाबदेही के बिना पाकिस्तान क्रिकेट में औप गिरावट आ सकती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

21 Sept 2025 05:14 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / हमेशा ऐसा ही होता है… भारत से भिड़ंत से पहले पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने अपनी टीम को लगाई लताड़

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.