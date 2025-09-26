Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

विराट और धोनी का नाम लेकर सजा से बच गए साहिबजादा फरहान, सुनवाई के दौरान शादी का भी दिया उदाहरण

Asia Cup 2025: भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल में उतरने से पहले पाकिस्तान की सलामी बल्लेबाज को आईसीसी के सामने पेश होना पड़ा, जहां उनके खिलाफ BCCI की शिकायत की सुनवाई हुई।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 26, 2025

Sahibjada Farhan
साहिबजादा फरहान का गन सेलिब्रेशन (फोटो- IANS)

India vs Pakistan T20: एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में भारत और पाकिस्तान के बीच मैदान पर हुआ विवाद आसीसी के सामने पहुंचा। बीसीसीआई ने 21 सितंबर को दुबई में खेले गए सुपर-4 मुकाबले के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों के व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई। BCCI ने पाकिस्तानी खिलाड़ी साहिबजादा फरहान के खिलाफ उकसाने वाले इशारों को लेकर ICC में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है।

धोनी-विराट के नाम का किया इस्तेमाल

उसी की सुनवाई के लिए साहिबजादा को आईसीसी के सामने पेश होना पड़ा। पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज ने सजा से बचने के लिए विराट कोहली और एमएस धोनी का नाम तक ले लिया। बता दें कि साहिबजादा फरहान के 'गन फायरिंग' वाले सेलिब्रेशन को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा हुआ है। 21 सितंबर को सुपर फोर के मुकाबले में फरहान ने अर्धशतक पूरा करने के बाद बल्ले को 'गन' की तरह इस्तेमाल किया था।

बीसीसीआई की आपत्ति के जवाब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के बयान को 'राजनीतिक' बताते हुए आईसीसी का दरवाजा खटखटाया था। आईसीसी ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार को इन सब चीजों से बचने के लिए कहा है। दूसरी ओर पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज ने जो किया था, वो न सिर्फ क्रिकेट फैंस को बल्कि पूरे देशवासियों के भावनाओं को आहत करता है। जिसके लिए आज फरहान को आईसीसी के सामने पेश होना पड़ा।

फरहान ने सेलिब्रेशन को बताया आम

फरहान ने सजा से बचने के लिए एमएस धोनी और विराट कोहली तक के नाम का इस्तेमाल किया। पाकिस्‍तानी बल्‍लेबाज ने बताया कि धोनी और विराट कोहली भी इस तरह से सेलिब्रेट कर चुके हैं। साहिबजादा ने ये भी बताया कि वह पठान हैं और उनके इलाके में बंदूक और जश्न आम बात है। शादियों में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसलिए उनके सेलिब्रेशन को राजनीति ने जोड़कर ना देखा जाए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Updated on:

26 Sept 2025 05:07 pm

Published on:

26 Sept 2025 05:06 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / विराट और धोनी का नाम लेकर सजा से बच गए साहिबजादा फरहान, सुनवाई के दौरान शादी का भी दिया उदाहरण

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.