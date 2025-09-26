विराट और धोनी का नाम लेकर सजा से बच गए साहिबजादा फरहान, सुनवाई के दौरान शादी का भी दिया उदाहरण

India vs Pakistan T20: एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में भारत और पाकिस्तान के बीच मैदान पर हुआ विवाद आसीसी के सामने पहुंचा। बीसीसीआई ने 21 सितंबर को दुबई में खेले गए सुपर-4 मुकाबले के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों के व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई। BCCI ने पाकिस्तानी खिलाड़ी साहिबजादा फरहान के खिलाफ उकसाने वाले इशारों को लेकर ICC में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है।
उसी की सुनवाई के लिए साहिबजादा को आईसीसी के सामने पेश होना पड़ा। पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज ने सजा से बचने के लिए विराट कोहली और एमएस धोनी का नाम तक ले लिया। बता दें कि साहिबजादा फरहान के 'गन फायरिंग' वाले सेलिब्रेशन को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा हुआ है। 21 सितंबर को सुपर फोर के मुकाबले में फरहान ने अर्धशतक पूरा करने के बाद बल्ले को 'गन' की तरह इस्तेमाल किया था।
बीसीसीआई की आपत्ति के जवाब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के बयान को 'राजनीतिक' बताते हुए आईसीसी का दरवाजा खटखटाया था। आईसीसी ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार को इन सब चीजों से बचने के लिए कहा है। दूसरी ओर पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज ने जो किया था, वो न सिर्फ क्रिकेट फैंस को बल्कि पूरे देशवासियों के भावनाओं को आहत करता है। जिसके लिए आज फरहान को आईसीसी के सामने पेश होना पड़ा।
फरहान ने सजा से बचने के लिए एमएस धोनी और विराट कोहली तक के नाम का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी बल्लेबाज ने बताया कि धोनी और विराट कोहली भी इस तरह से सेलिब्रेट कर चुके हैं। साहिबजादा ने ये भी बताया कि वह पठान हैं और उनके इलाके में बंदूक और जश्न आम बात है। शादियों में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसलिए उनके सेलिब्रेशन को राजनीति ने जोड़कर ना देखा जाए।