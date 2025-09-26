विराट और धोनी का नाम लेकर सजा से बच गए साहिबजादा फरहान, सुनवाई के दौरान शादी का भी दिया उदाहरण

उसी की सुनवाई के लिए साहिबजादा को आईसीसी के सामने पेश होना पड़ा। पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज ने सजा से बचने के लिए विराट कोहली और एमएस धोनी का नाम तक ले लिया। बता दें कि साहिबजादा फरहान के 'गन फायरिंग' वाले सेलिब्रेशन को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा हुआ है। 21 सितंबर को सुपर फोर के मुकाबले में फरहान ने अर्धशतक पूरा करने के बाद बल्ले को 'गन' की तरह इस्तेमाल किया था।