फिर होने जा रहा है भारत-पाकिस्तान का मुकाबला, BCCI ने टीम का किया ऐलान, सूर्यवंशी को भी मिली जगह

IND vs PAK in U-19 Asia Cup 2025: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मेंस अंडर-19 एशिया कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। यह टूर्नामेंट दुबई में 12-21 दिसंबर के बीच खेला जाएगा। मुंबई के आयुष म्हात्रे को टीम का कप्तान बनाया गया है। यह इस साल का तीसरा एशिया कप (Asia Cup) क्रिकेट टूर्नामेंट होगा। सबसे पहले सीनियर टीम का एशिया कप खेला गया था, जिसमें सूर्यकुमार यादव की टीम ने खिताब जीता था। इसके बाद इमर्जिंग स्टार्स एशिया कप (Emerging Stars Asia Cup 2025) का आयोजन हुआ, जिसमें पाकिस्तान शाहीन्स ने खिताब जीता। अब अंडर-19 एशिया कप का आयोजन होने जा रहा है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच 14 दिसंबर को मुकाबला खेला जाएगा।