फिर होने जा रहा है भारत-पाकिस्तान का मुकाबला, BCCI ने टीम का किया ऐलान, सूर्यवंशी को भी मिली जगह

IND vs PAK in U-19 Asia Cup 2025: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मेंस अंडर-19 एशिया कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। यह टूर्नामेंट दुबई में 12-21 दिसंबर के बीच खेला जाएगा। मुंबई के आयुष म्हात्रे को टीम का कप्तान बनाया गया है। यह इस साल का तीसरा एशिया कप (Asia Cup) क्रिकेट टूर्नामेंट होगा। सबसे पहले सीनियर टीम का एशिया कप खेला गया था, जिसमें सूर्यकुमार यादव की टीम ने खिताब जीता था। इसके बाद इमर्जिंग स्टार्स एशिया कप (Emerging Stars Asia Cup 2025) का आयोजन हुआ, जिसमें पाकिस्तान शाहीन्स ने खिताब जीता। अब अंडर-19 एशिया कप का आयोजन होने जा रहा है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच 14 दिसंबर को मुकाबला खेला जाएगा।
अंडर-19 एशिया कप के लिए टीम इंडिया को ग्रुप A में रखा गया है। भारत के साथ पाकिस्तान को भी इस ग्रुप में रखा गया है। इसके अलावा दो अन्य टीमें क्वालीफायर के जरिए इस ग्रुप में शामिल होंगी। ग्रुप B में बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें हैं, जबकि एक टीम क्वालीफायर के जरिए शामिल होगी।
आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा (उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, नमन पुष्पक, डी दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह, उद्धव मोहन और एरॉन जॉर्ज।
स्टैंडबाय खिलाड़ी: राहुल कुमार, जे हेमचूडेशन, बीके किशोर और आदित्य रावत।
इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें दो अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया है। U19 एशिया कप 2025 का पहला मुकाबला 12 दिसंबर को खेला जाएगा। भारतीय टीम अपने पहले मुकाबले में क्वालीफायर 1 से भिड़ेगी। इसके बाद 14 दिसंबर को पाकिस्तान से मुकाबला होगा। पाकिस्तान भी अपने अभियान का आगाज 12 दिसंबर को ही करेगी, जहां उनका सामना क्वालीफायर 3 से होगा। दोनों ग्रुप से टॉप की 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जो 19 दिसंबर को होगा। 21 दिसंबर को खिताबी मुकाबला होगा। भारत ने रिकॉर्ड 8 बार इस टूर्नामेंट को अपना नाम किया है। पिछली बार टीम इंडिया को फाइनल में बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा था।
