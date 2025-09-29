IND vs PAK Final: इस हार को निगलना मुश्किल… एशिया कप के फाइनल में भारत से हारने के बाद ‘रोने’ लगा पाकिस्तान का कप्तान

India vs Pakistan Final Highlights: भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को हरा दिया है। तिलक वर्मा की बेहतरीन और यादगार अर्धशतकीय पारी के दम पर भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंदकर रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है। पाकिस्‍तान ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 146 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में भारत ने तिलक वर्मा के नाबाद 69 रन की बदौलत दो गेंद शेष रहते शानदार जीत दर्ज की। हालांकि भारतीय टीम ने पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी की मैच से पहले बदजुबानी के चलते ट्रॉफी लेने से मना कर दिया और टीम इंडिया की ओर से कोई मैच प्रजेंटेशन के लिए भी नहीं पहुंचा। इस हार गम पाकिस्‍तान के कप्‍तान सलमान आगा के चेहरे पर साफ नजर आया। रूआसें स्‍वर में उन्‍होंने कहा कि इस हार को निगलना काफी मुश्किल है।