IND vs PAK Final: इस हार को निगलना मुश्किल… एशिया कप के फाइनल में भारत से हारने के बाद 'रोने' लगा पाकिस्तान का कप्तान

IND vs PAK Final Highlights: तिलक वर्मा की शानदार अर्धशतकीय पारी के दम पर भारत एशिया कप 2025 का विजेता बन गया है। इस हार के बाद जहां भारतीय खेमे में जश्‍न का माहौल था तो वहीं पाकिस्तानी खेमे में मायूसी छाई हुई थी। पाकिस्‍तान के कप्‍तान सलमान आगा ने बेहद उदास होते हुए कहा कि इस हार को निगलना मुश्किल है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Sep 29, 2025

IND vs PAK Final Highlights

एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत से हारने के बाद पाकिस्‍तान के कप्‍तान सलमान आगा। (फोटो सोर्स: IANS)

India vs Pakistan Final Highlights: भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को हरा दिया है। तिलक वर्मा की बेहतरीन और यादगार अर्धशतकीय पारी के दम पर भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंदकर रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है। पाकिस्‍तान ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 146 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में भारत ने तिलक वर्मा के नाबाद 69 रन की बदौलत दो गेंद शेष रहते शानदार जीत दर्ज की। हालांकि भारतीय टीम ने पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी की मैच से पहले बदजुबानी के चलते ट्रॉफी लेने से मना कर दिया और टीम इंडिया की ओर से कोई मैच प्रजेंटेशन के लिए भी नहीं पहुंचा। इस हार गम पाकिस्‍तान के कप्‍तान सलमान आगा के चेहरे पर साफ नजर आया। रूआसें स्‍वर में उन्‍होंने कहा कि इस हार को निगलना काफी मुश्किल है।

हमने अपना सब कुछ झोंक दिया- सलमान आगा

मैच के बाद सलमान आग़ा ने कहा कि अभी इस हार को निगलना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने बल्ले से अच्छा अंत नहीं किया। हालांकि गेंदबाजी में हम बेहतरीन थे। हमने अपना सब कुछ झोंक दिया। लेकिन, अगर हम अच्छा अंत कर पाते तो बात अलग होती। मुझे लगता है कि हम स्ट्राइक रोटेट ठीक से नहीं कर पाए। हमने कई बार बहुत ज़्यादा विकेट गंवाए। यही वजह थी कि हम मनचाहा स्कोर नहीं बना पाए। लेकिन हां, हम बहुत जल्द अपनी बल्लेबाज़ी को ठीक कर लेंगे। 

'मुझे लगा था कि हम मैच जीत लेंगे'

उन्‍होंने आगे कहा कि उन्हें (भारत को) 6 ओवर में 63 रन चाहिए थे। मुझे लगा था कि हम मैच जीत लेंगे। गेंदबाजों ने वाकई अच्छी गेंदबाजी की। इसलिए हमें उन्हें श्रेय देना होगा। मुझे एक टीम के तौर पर बहुत गर्व है। हमारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। हम लगातार सुधार करते रहेंगे और भी मज़बूती से वापसी करेंगे।

बेहद खराब रही भारत की शुरुआत

बता दें कि पाकिस्‍तान के 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही थी। भारत ने 20 के स्कोर पर अपने तीन शीर्ष के बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए थे। अभिषेक शर्मा 5, शुभमन गिल 12 और कप्तान सूर्यकुमार यादव 1 रन बनाकर आउट हुए। तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने भारत को मुश्किल समय से निकाला। 

दोनों ने चौथे विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी की। सैमसन (24) अबरार अहमद पर एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में 77 के स्‍कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। उस समय भारत को जीत के लिए 70 रन की आवश्यकता थी। इसके बाद तिलक वर्मा ने शिवम दुबे (33) साथ 5वें विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी की और स्कोर को 137 तक पहुंचाया। आखिर में रिंकू ने विजयी रन बनाकर भारत को खिताब जिताया।

एशिया कप 2025

एशिया कप 2025

Published on:

29 Sept 2025 07:48 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs PAK Final: इस हार को निगलना मुश्किल… एशिया कप के फाइनल में भारत से हारने के बाद ‘रोने’ लगा पाकिस्तान का कप्तान

बड़ी खबरें

क्रिकेट

खेल

एशिया कप 2025

सूर्यकुमार यादव ने चैंपियन बनने के बाद जीता सभी का दिल, पूरे एशिया कप की फीस भारतीय सेना को दी दान

Suryakumar Yadav donates fees to Indian Army
क्रिकेट

जसप्रीत बुमराह ने दिया हारिस रऊफ को ‘प्लेन क्रैश’ सेल‍िब्रेशन का जवाब, क्लीन बोल्ड मारने के बाद किया यह इशारा, देखें Video

क्रिकेट

Asia Cup 2025: भारतीय टीम को नहीं मिली ट्रॉफी! पर इस खिलाड़ी को मिली SUV कार, जानें क्या है वजह

क्रिकेट

पाकिस्तान को लगातार तीन बार हराने पर खुश हुआ BCCI, भारतीय खिलाड़ियों के लिए खोला खजाना, दिया करोड़ों रुपये का इनाम

क्रिकेट

IND vs PAK: पाकिस्तान की हार का सबसे बड़ा विलेन बना यह दिग्गज खिलाड़ी, इन गलतियों की वजह से हारा जीता हुआ मैच

Haris Rauf
क्रिकेट
Patrika Site Logo

