Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs PAK in Dubai: दुबई में अब तक कितनी बार हारी है टीम इंडिया, पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे हैं आंकड़े

Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में पहली बार फाइनल में भिड़ेंगी।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 27, 2025

IND vs PAK head to head t20 in Dubai
भारत बनाम पाकिस्तान (फोटो- IANS)

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप 2025 का खिताबी मैच खेला जाना है। यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर आयोजित होगा, जहां पाकिस्तान के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में भारत का पलड़ा भारी रहा है। दोनों देशों के बीच इस मैदान पर अब तक कुल 5 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 3 मैच टीम इंडिया ने अपने नाम किए। इन 5 मुकाबलों में से 4 मैच एशिया कप में ही खेले गए। आइए, इन सभी मुकाबलों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

पहली बार 2021 में भिड़ी थी दोनों टीमें

टी20 फॉर्मेट के इतिहास में दोनों देश इस मैदान पर पहली बार अक्टूबर 2021 में भिड़े, जिसमें पाकिस्तान ने 10 विकेट से जीत दर्ज की। इस मैच में कप्तान विराट कोहली (57) अर्धशतक जड़ने वाले इकलौते भारतीय रहे। शाहीन अफरीदी (3 विकेट) की शानदार गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम निर्धारित ओवरों में 7 विकेट खोकर सिर्फ 151 रन ही बना सकी। इसके जवाब में मोहम्मद रिजवान (79) और कप्तान बाबर आजम (68) ने अटूट साझेदारी करते हुए पाकिस्तान को 17.5 ओवरों में आसान जीत दिलाई।

2022 टी20 एशिया कप में 2 बार हुई आमने सामने

एशिया कप के ग्रुप स्टेज में पाकिस्तानी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.5 ओवरों में महज 147 रन पर सिमट गई। इसके जवाब में भारत ने 19.4 ओवरों में 5 विकेट शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया। एशिया कप के सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान ने 5 विकेट से जीत हासिल की। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 181/7 का स्कोर बनाया। इसके जवाब में पाकिस्तानी टीम ने मोहम्मद रिजवान (71) की शानदार पारी के दम पर 1 गेंद शेष रहते जीत दर्ज की।

2025 एशिया कप में 2 बार हो चुका है मुकाबला

भारत ने एक बार फिर एशिया कप के ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेट से जीत हासिल की। इस मैच में पाकिस्तानी टीम को 127/9 के स्कोर पर रोकने के बाद भारत ने महज 15.5 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। एशिया कप के सुपर-4 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को पहली बार शिकस्त दी। इस मैच में पाकिस्तानी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 171 रन बना सकी। इसके जवाब में भारत ने 18.5 ओवरों में 6 विकेट शेष रहते मुकाबला जीत लिया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

27 Sept 2025 03:57 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs PAK in Dubai: दुबई में अब तक कितनी बार हारी है टीम इंडिया, पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे हैं आंकड़े

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.