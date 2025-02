IND vs PAK Head To Head: चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगा पाकिस्तान? भारत के खिलाफ दुबई के आंकड़े उड़ा देंगी रिजवान की नींद

India vs Pakistan ODI Match Update: दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान की टीमें महामुकाबले के लिए उतरेंगी। इस मैच से पहले जानें टीम इंडिया का कैसा रहा है रिकॉर्ड।

नई दिल्ली•Feb 22, 2025 / 07:42 pm• Vivek Kumar Singh

IND vs PAK ODI Head To Head in Champions Trophy: आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पांचवें मुकाबले में भारतीय टीम का सामना चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा। इस मुकाबले का क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहले मुकाबले में हारने के बाद जहां पाकिस्तान की टीम पर हर हाल में जीत हासिल करने का दबाव होगा तो रोहित शर्मा एंड कंपनी जीत दर्ज कर सेमीफाइनल का टिकट कंफर्म करना चाहेगी। टीम इंडिया का पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में रिकॉर्ड शानदार है, जिसे जानकर पाकिस्तानी फैंस की निंद उड़ सकती है। दुबई में पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ वनडे में दो बार भिड़ी है और एक भी बार उन्हें सफलता नहीं मिली है।

भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक इतिहास में 135 वनडे मैच हुए हैं, जहां पाकिस्तान ने 73 और भारत ने 57 मैच जीते हैं। इस स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच अब तक दो मुकाबले हुए हैं, जिसमें भारत ने दोनों मैच जीते हैं। हालांकि पाकिस्तान की टीम को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 22 मैच खेलने का अनुभव है। इतने मैच किसी भी टीम ने इस मैदान पर नहीं खेले हैं। पाकिस्तान को ही यहां पर सबसे ज्यादा 8 बार जीत मिली है। मैन इन ग्रीन ने इस मैदान पर 13 बार टॉस जीता है। 7 में से यहां 6 में जीता है भारत भारतीय टीम ने इस मैदान पर अब तक 7 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने दो बार टॉस जीता है और 6 मैचों में जीत दर्ज की है। भारतीय टीम का यहां औसत स्कोर 224 रन है। जबकि पाकिस्तान का औसत स्कोर इस मैदान पर 232 रन रहा है। इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 219 रन रहता है और दूसरी पारी का औसत स्कोर सिर्फ 193 रन है। हालांकि जब भारत और पाकिस्तान की टीमें मैदान पर उतरेंगी तो कम से कम पहली पारी में 300 रन के आंकड़े की उम्मीद की जा सकती है। बता दें कि भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में पहले स्थान पर तो आ ही सकती है, साथ ही पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है। इस मैच के नतीजे से पूरे टूर्नामेंट का रोमांच भी तय हुआ, क्योंकि अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हुआ तो कहीं न कहीं फैंस के बीच रोमांच कम हो जाएगा। एक ग्रुप से सिर्फ 2 ही टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी। इस ग्रुप में अब तक न्यूजीलैंड और भारत ने एक एक मैच जीते हैं तो बांग्लादेश और पाकिस्तान को अपने अपने पहले मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था। ये भी पढ़ें: दुबई में जब आमने सामने होंगी भारत-पाकिस्तान की टीमें, तब इन 5 खिलाड़ियों पर होगी दुनिया की नजर