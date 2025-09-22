India vs Pakistan Highlights: भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को ग्रुप स्‍टेज के बाद दूसरी बार सुपर-4 में भी रौंद दिया है। दुबई में रविवार रात खेले गए सुपर-4 के दूसरे मुकाबले में पाकिस्‍तान ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए सलामी बल्‍लेबाज साहिबजादा फरहान के अर्धशतक की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 171 रन स्‍कोर बोर्ड पर टांगे। इसके जवाब में भारत ने ओपनर अभिषेक शर्मा के आतिशी अर्धशतक के दम पर लक्ष्य को 18.5 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाते हुए आसानी से हासिल कर लिया और 6 विकेट से जीत दर्ज की। पाकिस्‍तान के कप्‍तान को भारत के खिलाफ टूर्नामेंट में लगातार दूसरी हार के बाद गहरा सदमा लगा, क्‍योंकि उन्‍होंने काफी अच्‍छी शुरूआत की थी। लेकिन बाद के बल्‍लेबाजों और गेंदबाजों ने उन्‍हें फिर से मैच हरवा दिया।