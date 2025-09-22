India vs Pakistan Highlights: भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को ग्रुप स्टेज के बाद दूसरी बार सुपर-4 में भी रौंद दिया है। दुबई में रविवार रात खेले गए सुपर-4 के दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान के अर्धशतक की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 171 रन स्कोर बोर्ड पर टांगे। इसके जवाब में भारत ने ओपनर अभिषेक शर्मा के आतिशी अर्धशतक के दम पर लक्ष्य को 18.5 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाते हुए आसानी से हासिल कर लिया और 6 विकेट से जीत दर्ज की। पाकिस्तान के कप्तान को भारत के खिलाफ टूर्नामेंट में लगातार दूसरी हार के बाद गहरा सदमा लगा, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छी शुरूआत की थी। लेकिन बाद के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने उन्हें फिर से मैच हरवा दिया।
भारत के खिलाफ मुकाबला हारने के बाद सलमान आगा ने कहा कि हमें अभी भी एक बेहतरीन खेल खेलना बाकी है, हम उस ओर बढ़ रहे हैं। 10 ओवर के बाद हम जिस स्थिति में थे, उसे देखते हुए हम 10-15 रन और बना सकते थे। 170-180 एक अच्छा स्कोर है, लेकिन पावरप्ले में उन्होंने अच्छी बल्लेबाज़ी की और हमसे मैच छीन लिया। बस यही अंतर था।
सलमान ने अपने गेंदबाजों की कुटाई को लेकर कहा कि जब आप देखते हैं कि गेंदबाज रन लुटा रहे हैं तो आपको बदलाव करने की ज़रूरत होती है और मैंने भी ठीक वैसा ही किया, लेकिन टी20 में ऐसा ही होता है। उन्होंने हार के गम को छिपाते हुए आगे कहा कि मैच के कई सकारात्मक पहलू भी हैं, जिस तरह से फखर ने बल्लेबाजी की, फरहान ने बल्लेबाजी की और हैरी ने गेंदबाजी की। उन्होंने अंत में कहा कि अब श्रीलंका के खिलाफ अगले मैच का उन्हें बेसब्री से इंतजार है।
वहीं, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि जिस तरह से लड़के हर मैच में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे मेरा काम बहुत आसान हो गया है। लड़कों ने जबरदस्त जज्बा दिखाया। पहले 10 ओवर (भारत की गेंदबाज़ी पारी के) के बाद वे शांत थे। ड्रिंक्स के बाद मैंने उनसे कहा कि अब खेल शुरू होता है।
वहीं, बुमराह की कुटाई पर कहा कि कोई बात नहीं, वह रोबोट नहीं है, किसी दिन उसका दिन खराब होगा। हालांकि विकेट निकालकर दुबे ने हमें मुश्किल से निकाला। अभिषेक और गिल को उन्होंने एक-दूसरे के पूरक बताते हुए आग और बर्फ़ का मेल बताया। वहीं, खराब फिल्डिंग को लेकर सूर्या ने कहा कि पहली पारी के बाद हमारे फ़ील्डिंग कोच टी दिलीप ने उन सभी खिलाड़ियों को ईमेल किया है, जिनके हाथ आज ज़्यादा तेज़ नहीं थे।