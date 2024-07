IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान के बीच फिर होगा क्रिकेट का महामुकाबला, जानें कब-कहां भिड़ेंगे दोनों

IND vs PAK: टी20 वर्ल्‍ड कप 2024 के बाद एक बार फिर चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्‍तान का आमना-सामना होने वाला है। इस बार ये जंग लीजेंड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में होगी। इस चैंपियनशिप में भारत और पाकिस्‍तान के अलावा चार अन्‍य देश भी शामिल हैं।

नई दिल्ली•Jul 03, 2024 / 03:05 pm• lokesh verma

IND vs PAK in World Championship of Legends 2024 : वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के पहले सीजन का आगाज आज 3 जुलाई से होने वाला है। इस चैंपियनशिप में क्रिकेट फैंस भारत बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला भी देखने को मिलेगा। टीम इंडिया से जहां युवराज सिंह, हरभजन सिंह, सुरेश रैना और इरफान पठान जैसे दिग्‍गज नजर आएंगे तो वहीं पाकिस्तान से शाहिद आफरीदी, यूनिस खान जैसे खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। भारत और पाकिस्‍तान का ये महामुकाबला 6 जुलाई को खेला जाएगा।

3 से 13 जुलाई तक खेली जाएगी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के सभी मुकाबले 3 से 13 जुलाई तक बर्मिंघम और नॉर्थम्पटन में खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्‍तान के अलावा ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमें भी हिस्‍सा ले रही हैं। हर टीम एक-दूसरे के खिलाफ 1-1 मैच खेलेगी, जिसके बाद शीर्ष की 4 टीम सेमीफाइनल खेले जाएंगे और फाइनल मुकाबला 13 जुलाई को खेला जाएगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स कब और कहां देख सकते हैं? वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 का लाइव प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स पर देख सकते हैं। वहीं, लाइव स्‍ट्रीमिंग डिज्नी हॉटस्टार के साथ फैनकोड मोबाइल ऐप पर देख सकते हैं। सभी मैच भारतीय समयानुसार, शाम 5:30 बजे और रात 10:30 बजे से खेले जाएंगे।