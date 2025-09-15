IND vs PAK: भारतीय कप्तान ने बर्थडे पर भारत को दिया सबसे बड़ा रिटर्न गिफ्ट, सेना को लेकर दिए बयान से जीता देशवासियों का दिल

India vs Pakistan Match Highlights: एशिया कप 2025 में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान के खिलाफ ग्रुप चरण के मुकाबले में भारत 25 गेंद शेष रहते एकतरफा जीत दर्ज की है। दुबई में रविवार रात खेले गए इस महामुकाबले में टीम इंडिया हर मोर्चे पर पाकिस्‍तान की टीम को विफल किया। ओमान जैसी हल्‍की टीम को हराने के बाद भारत को चुनौती देने वाले पाकिस्तानी टीम के कप्‍तान सलमान आगा ने मैच के बाद अपना मुंह छिपा लिया। वहीं, भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ एकजुटता से खड़े रहने का वादा करते हुए। इस जीत को भारतीय सेना को समर्पित करते हुए सभी देशवासियों का दिल जीत लिया।