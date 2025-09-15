Patrika LogoSwitch to English

IND vs PAK: भारतीय कप्तान ने बर्थडे पर भारत को दिया सबसे बड़ा रिटर्न गिफ्ट, सेना को लेकर दिए बयान से जीता देशवासियों का दिल

Ind vs Pak Match Highlights: एशिया कप 2025 में भारत के हाथों पिटने के बाद जहां पाकिस्तान के कप्‍तान सलमान आगा ने अपना मुंह नहीं दिखाया। वहीं, भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद इस जीत को भारतीय सेना को समर्पित करते हुए देशवासियों का दिल जीत लिया।

भारत

lokesh verma

Sep 15, 2025

Ind vs Pak Match Highlights
पाकिस्‍तान के खिलाफ मैच के दौरान राष्‍ट्रगान गाती भारतीय क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

India vs Pakistan Match Highlights: एशिया कप 2025 में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान के खिलाफ ग्रुप चरण के मुकाबले में भारत 25 गेंद शेष रहते एकतरफा जीत दर्ज की है। दुबई में रविवार रात खेले गए इस महामुकाबले में टीम इंडिया हर मोर्चे पर पाकिस्‍तान की टीम को विफल किया। ओमान जैसी हल्‍की टीम को हराने के बाद भारत को चुनौती देने वाले पाकिस्तानी टीम के कप्‍तान सलमान आगा ने मैच के बाद अपना मुंह छिपा लिया। वहीं, भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ एकजुटता से खड़े रहने का वादा करते हुए। इस जीत को भारतीय सेना को समर्पित करते हुए सभी देशवासियों का दिल जीत लिया।

'ये भारत के लिए एक सबसे बड़ा रिटर्न गिफ्ट'

मैच जीतने के बाद भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने भीड़ हैप्पी बर्थडे के नारे लगाते देख कहा कि बहुत अच्छा अहसास हो रहा है। ये भारत के लिए एक सबसे बड़ा रिटर्न गिफ्ट है। मानवीय प्रवृत्ति है कि जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह आपके दिमाग में घूमता रहता है। आप निश्चित रूप से इसे जीतना चाहते हैं। 

Ind vs Pak Match Highlights

'अंत तक बल्लेबाजी करना चाहता था'

एक बॉक्स जिस पर मैं हमेशा टिक करना चाहता था, वहीं टिक करना और अंत तक बल्लेबाजी करना। हम इसे बस एक और मैच समझते हैं। हम सभी विरोधियों के लिए एक जैसी तैयारी करते हैं। कुछ महीने पहले भी ऐसा ही हुआ था। चैंपियनशिप जीतने वाली टीम ने (अपने स्पिन-भारी आक्रमण के साथ) माहौल बनाया। मैं हमेशा से स्पिनरों का प्रशंसक रहा हूं, क्योंकि वे बीच में खेल को नियंत्रित करते हैं।

जीत सभी सशस्त्र बलों को समर्पित कर जीता दिल

सूर्या ने अंत में भारतीय सेना का जिक्र करते हुए सबका दिल जीत लिया। सूर्या बोले- बस कुछ कहना चाहता था। ये एकदम सही अवसर है, हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़े हैं। हम अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं। इस जीत को हम अपने सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहते हैं, जिन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई। उम्मीद है कि वे हम सभी को प्रेरित करते रहेंगे और जब भी हमें मैदान पर उन्हें मुस्कुराने का मौका मिलेगा, हम उन्हें और भी कारण देंगे।

एशिया कप 2025

Published on:

15 Sept 2025 07:27 am

IND vs PAK: भारतीय कप्तान ने बर्थडे पर भारत को दिया सबसे बड़ा रिटर्न गिफ्ट, सेना को लेकर दिए बयान से जीता देशवासियों का दिल

