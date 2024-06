IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान महामुकाबले में पिच करेगी बड़ा खेल, नासाउ में शाहीन और नसीम से कैसे पार पाएंगे भारतीय बल्लेबाज

India vs Pakistan Pitch Report: न्यूयॉर्क के Nassau Cricket Stadium में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होना है। इस मैच के लिए नासाउ की पिच को बेहतर करने के लिए आईसीसी ने लगातार काम किया है।

IND vs PAK, New York Stadium Pitch Report: रविवार को भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) की टी20 वर्ल्ड कप 2024 (T20 World Cup 2024) के 19वें मुकाबले में आमने सामने होंगी। इस महामुकाबले में उतरने से पहले पिछली आतंकी धमकी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है लेकिन न्यूयॉर्क में ड्राप इन पिचों की प्रवृत्ति को लेकर चर्चा जोरों पर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने स्वीकारा है कि न्यूयॉर्क में पिचें मानकों के अनुरूप नहीं हैं और वे इस स्थल पर बचे हुए मैचों के लिए पिचों पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं।