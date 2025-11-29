IND vs SA 1st ODI: जीत से शुरुआत करना चाहेगी टीम इंडिया, रोहित-कोहली के अलावा इन खिलाड़ियों पर भी रहेगी नजर

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे रविवार को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैदान पर हाई-स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद कम है। जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में छह में से तीन मैच लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीते हैं। इस ग्राउंड पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का औसत स्कोर 265 रन है। शुरुआत में पिच से तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन जैसे-जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा स्पिनर अपनी छाप छोड़ सकते हैं। भारतीय टीम ने इस मैदान पर कुल 6 वनडे खेले हैं, जिसमें 3 में जीत और 2 मैच में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि एक मैच का परिणाम नहीं निकल सका है।