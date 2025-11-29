IND vs SA 1st ODI: जीत से शुरुआत करना चाहेगी टीम इंडिया, रोहित-कोहली के अलावा इन खिलाड़ियों पर भी रहेगी नजर

रोहित शर्मा और विराट कोहली, क्रिकेटर, भारत (Photo Credit - IANS)
IND vs SA 1st ODI Match Preview: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में रविवार (30 नवंबर) को खेला जाएगा। भारतीय टीम की कमान केएल राहुल के हाथों में हैं जबकि साउथ अफ्रीकी टीम का नेतृत्व टेम्बा बवुमा करेंगे। दोनों टीमों के बीच मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 01ः30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच को टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार के ऐप और वेबसाइट पर देख सकेंगे।
साउथ अफ्रीका से दो मैचों की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप झेलने के बाद भारतीय टीम बदले हुए प्रारूप में जीत दर्ज कर मेहमान टीम से हिसाब बराबर करना चाहेगी। वहीं, रोहित शर्मा और विराट कोहली की मौजूदगी टीम इंडिया के मनोबल को बढ़ाने का काम करेगी। इस मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली के अलावा ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल के प्रदर्शन पर भी सभी की निगाहें टिकी होंगी। ऋतुराज गायकवाड़ जहां दो साल के बाद इस फॉर्मेंट में खेलने उतर सकते हैं, वहीं यशस्वी जायसवाल का बतौर ओपनर खेलना तय है।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक कुल 94 वनडे मैच खेले गए। इन मुकाबलों में भारत पर साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी रहा है। साउथ अफ्रीका ने जहां मेजबान टीम से 51 मैच जीते हैं, वहीं उसे भारत से 40 मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। दोनों टीमों के बीच तीन मुकाबले बेनतीजे रहे हैं।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे रविवार को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैदान पर हाई-स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद कम है। जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में छह में से तीन मैच लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीते हैं। इस ग्राउंड पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का औसत स्कोर 265 रन है। शुरुआत में पिच से तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन जैसे-जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा स्पिनर अपनी छाप छोड़ सकते हैं। भारतीय टीम ने इस मैदान पर कुल 6 वनडे खेले हैं, जिसमें 3 में जीत और 2 मैच में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि एक मैच का परिणाम नहीं निकल सका है।
साउथ अफ्रीका- टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जोर्जी, रुबिन हरमन, एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, कॉर्बिन बॉश, मार्को जेनसेन, प्रेनेलन सुब्रायन, ओटनील बार्टमैन, नंद्रे बर्गर, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी।
भारत- केएल राहुल (कप्तान और विकेट-कीपर), ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, विराट कोहली, ऋषभ पंत (विकेट-कीपर), रोहित शर्मा, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, तिलक वर्मा, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा।
