Ind vs SA 1st ODI Pitch Report: पहले वनडे में बल्लेबाज उड़ाएंगे गर्दा या गेंदबाज काटेंगे गदर, पढ़ें रांची की पिच रिपोर्ट

IND vs SA Ranchi Pitch Report 1st ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रांची में 30 नवंबर को खेला जाएगा। इस मैच से पहले आप यहां रांची के मौसम का हाल और जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स की पिच रिपोर्ट पढ़ सकते हैं।

भारत

image

lokesh verma

Nov 29, 2025

Ind vs SA 1st ODI Pitch and Weather Report

रांची स्थित जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/mufaddal_vohra)

IND vs SA Ranchi Pitch Report: भारतीय टीम साउथ अफ्रीका से घरेलू टेस्ट सीरीज में व्हाइटवॉश झेलने के बाद तीन मैचों वनडे सीरीज खेलने जा रही है। इस सीरीज का आगाज रांची से होगा, जहां रविवार 30 नवंबर को पहला वनडे खेला जाएगा। शुभमन गिल की इंजरी के चलते केएल राहुल टीम की कप्तानी करेंगे। टीम को गिल के साथ श्रेयस अय्यर की भी कमी खल सकती है। ऐसे में सीनियर खिलाड़ियों रोहित शर्मा और विराट कोहली के कंधों पर बड़ी जिम्‍मेदारी होगी।

भारत पिछली सीरीज ऑस्‍ट्रेलिया से 2-1 से हारा था, वहीं, प्रोटियाज भी अपनी पिछली वनडे सीरीज 2-1 से हारा था। ऐसे में दोनों ही टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। आइये इस मुकाबले से पहले आपको रांची के मौसम के साथ जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स की पिच का हाल आपको बताते हैं।

रांची के मौसम का पूर्वानुमान

रांची में भी उत्तरी भारत की तरह सर्दी बढ़ती जा रही है। मैच के दिन रविवार को रांची में न्‍यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। दिनभर आसमान में बादलों की आवाजाही रहेगी और करीब 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। राहत की बात ये है कि बारिश का कोई खतरा नहीं है। ऐसे में क्रिकेट फैंस बिना रुकावट मैच का लुत्‍फ उठा सकेंगे।

रांची की पिच रिपोर्ट

रांची की पिच की बात करें तो यहां बड़े स्कोर वाले मुकाबले की उम्मीद नहीं है, क्‍योंकि अक्‍सर यहां पिचें धीमी पेस और ग्रिप देती हैं। इस मैदान पर पहली पारी का औसत टोटल सिर्फ 235 रन है। हालांकि इससे थोड़ा ज्‍यादा स्कोर होने की उम्मीद से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बड़े टोटल की उम्मीद कम ही है। यहां चेज करने वाली टीमों को ज्‍यादा सफलता मिली है। अब तक यहां 9 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से पांच रनों का पीछा करते हुए जीते गए हैं।

भारतीय वनडे टीम

केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, विराट कोहली, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, तिलक वर्मा, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा।

साउथ अफ्रीका की वनडे टीम

टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी ज़ोरज़ी, रुबिन हरमन, एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, कॉर्बिन बॉश, मार्को जेनसेन, प्रेनेलन सुब्रायन, ओटनील बार्टमैन, नंद्रे बर्गर, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी।

