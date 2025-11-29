Ind vs SA 1st ODI Pitch Report: पहले वनडे में बल्लेबाज उड़ाएंगे गर्दा या गेंदबाज काटेंगे गदर, पढ़ें रांची की पिच रिपोर्ट

रांची की पिच की बात करें तो यहां बड़े स्कोर वाले मुकाबले की उम्मीद नहीं है, क्‍योंकि अक्‍सर यहां पिचें धीमी पेस और ग्रिप देती हैं। इस मैदान पर पहली पारी का औसत टोटल सिर्फ 235 रन है। हालांकि इससे थोड़ा ज्‍यादा स्कोर होने की उम्मीद से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बड़े टोटल की उम्मीद कम ही है। यहां चेज करने वाली टीमों को ज्‍यादा सफलता मिली है। अब तक यहां 9 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से पांच रनों का पीछा करते हुए जीते गए हैं।