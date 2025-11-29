Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा खेल पाएंगे 2027 का ODI वर्ल्ड कप, भारतीय कोच ने दिया बड़ा बयान

Virat Kohli And Rohit Sharma: साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज से पहले भारतीय गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्‍य को लेकर बात की। उन्‍होंने इन दोनों स्‍टार प्‍लेयर के ODI वर्ल्ड कप 2027 में खेलने भी बयान दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 29, 2025

Virat Kohli And Rohit Sharma

रोहित शर्मा और विराट कोहली। (फोटो- IANS)

Virat Kohli and Rohit Sharma: टेस्‍ट सीरीज 0-2 से गंवाने के बाद अब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने जा रही है। इस सीरीज से विराट कोहली और रोहित शर्मा की स्‍टार जोड़ी की वापसी भी हो रही है, जो अब ODI फॉर्मेट में ही खेलते हैं। सवाल ये है कि क्‍या विराट-रोहित 2027 का वनडे वर्ल्‍ड कप खेल पाएंगे? इस पर
भारतीय गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने बड़ा बयान देते हुए इस अनुभवी जोड़ी के आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 में खेलने का समर्थन किया है। साथ ही उनके अनुभव को टीम के लिए एक अहम संपत्ति बताया है।

क्या रोहित-विराट 2027 वर्ल्ड कप की प्‍लानिंग का हिस्सा होंगे?

दरअसल, 2024 का टी वर्ल्ड कप जीतने के बाद इन दोनों टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था और फिर इंग्‍लैंड के दौरे से ठीक पहले टेस्‍ट क्रिकेट से संन्‍यास लेकर सभी को चौंका दिया था। ऐसे में सवाल ये हैं कि क्या रोहित-विराट 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की प्‍लानिंग का हिस्सा होंगे। मोर्ने मोर्कल ने इस बात पर जोर दिया कि देखना ये है कि वे टीम में क्या वैल्यू और स्टेबिलिटी लाते हैं?

'वह अनुभव आपको कहीं और नहीं मिल सकता'

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले मोर्केल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे क्वालिटी प्लेयर हैं। जब तक वे कड़ी मेहनत करने और फिटनेस बनाए रखने में खुश हैं। मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि वह अनुभव आपको कहीं और नहीं मिल सकता। उन्होंने ट्रॉफी जीती हैं, वे जानते हैं कि बड़े टूर्नामेंट कैसे खेलने हैं। उन्होंने आगे कहा कि हां, अगर वे अपनी फिटनेस बनाए रखते हैं और उन्हें लगता है कि उनका शरीर ऐसा कर सकता है तो वर्ल्ड कप अभी बहुत दूर है।

'विराट-रोहित की वापसी से टीम में नई एनर्जी आई'

भारत साउथ अफ्रीका से ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज हार से वापसी करना चाहेगा। कोलकाता में चौथी पारी में खराब बल्‍लेबाजी के चलते पहला टेस्ट हारने के बाद गुवाहाटी में मेजबान टीम को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। मोर्कल ने कहा कि हमारे लिए ये दो हफ्ते काफी निराशाजनक रहे।

लेकिन, हमारे पास सोचने के लिए कुछ दिन हैं। जरूरी बात यह है कि हम अपनी सारी एनर्जी व्हाइट-बॉल टीम पर लगाएं। हम अच्छा व्हाइट-बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। विराट और रोहित के वापस आने से टीम में कुछ नई एनर्जी आई है। अगले कुछ हफ्तों तक व्हाइट-बॉल क्रिकेट खेलने के लिए उत्साहित हूं।

गिल और अय्यर की फिटनेस पर भी दिया अपडेट

मोर्कल ने शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की फिटनेस पर भी अहम अपडेट दिया। गिल को कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में ऐंठन हुई थी, इसके बाद वे दूसरे टेस्ट और आगामी वनडे सीरीज से भी बाहर हो गए। दूसरी ओर, अय्यर पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में गंभीर चोट लगने के बाद बाहर हैं।

मोर्केल ने कहा कि मैंने दो दिन पहले ही शुभमन से बात की थी, वह ठीक हो रहे हैं। वहीं, श्रेयस ने भी अपना रिहैब शुरू कर दिया है, जो बहुत अच्छा है। हम उन्हें टीम में वापस लाने का इंतजार कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa ODI Series 2025

Published on:

29 Nov 2025 06:50 am

Hindi News / Sports / Cricket News / क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा खेल पाएंगे 2027 का ODI वर्ल्ड कप, भारतीय कोच ने दिया बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

महज 17 साल की उम्र में 1,000 रन पूरे कर रचा इतिहास, फिर कार हादसे ने हमसे छीन लिया था ‘अगला तेंदुलकर’

dhruv pandove
क्रिकेट

टीम इंडिया में वापसी के लिए पसीना बहा रहा गेंदबाज, 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने की है काबिलियत

umran malik
क्रिकेट

अर्जुन तेंदुलकर की घातक गेंदबाजी ने बल्लेबाजों के उड़ाए होश, अपनी टीम को दिलाई शानदार जीत

arjun tendulkar
क्रिकेट

मॉर्केल ने बढ़ाई टीम इंडिया की टेंशन! सीरीज से पहले बताया कब खतरनाक हो जाती है साउथ अफ्रीका

Aakash Chopra picks IND vs AUS 1st ODI playing XI
क्रिकेट

सौरव गांगुली की पत्नी से अभद्र टिप्पणी, पुलिस से की शिकायत, जानें पूरा मामला

Sourav Ganguly and Dona Ganguly
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.