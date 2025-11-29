क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा खेल पाएंगे 2027 का ODI वर्ल्ड कप, भारतीय कोच ने दिया बड़ा बयान

रोहित शर्मा और विराट कोहली। (फोटो- IANS)
Virat Kohli and Rohit Sharma: टेस्ट सीरीज 0-2 से गंवाने के बाद अब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने जा रही है। इस सीरीज से विराट कोहली और रोहित शर्मा की स्टार जोड़ी की वापसी भी हो रही है, जो अब ODI फॉर्मेट में ही खेलते हैं। सवाल ये है कि क्या विराट-रोहित 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेल पाएंगे? इस पर
भारतीय गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने बड़ा बयान देते हुए इस अनुभवी जोड़ी के आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 में खेलने का समर्थन किया है। साथ ही उनके अनुभव को टीम के लिए एक अहम संपत्ति बताया है।
दरअसल, 2024 का टी वर्ल्ड कप जीतने के बाद इन दोनों टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था और फिर इंग्लैंड के दौरे से ठीक पहले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर सभी को चौंका दिया था। ऐसे में सवाल ये हैं कि क्या रोहित-विराट 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की प्लानिंग का हिस्सा होंगे। मोर्ने मोर्कल ने इस बात पर जोर दिया कि देखना ये है कि वे टीम में क्या वैल्यू और स्टेबिलिटी लाते हैं?
साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले मोर्केल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे क्वालिटी प्लेयर हैं। जब तक वे कड़ी मेहनत करने और फिटनेस बनाए रखने में खुश हैं। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि वह अनुभव आपको कहीं और नहीं मिल सकता। उन्होंने ट्रॉफी जीती हैं, वे जानते हैं कि बड़े टूर्नामेंट कैसे खेलने हैं। उन्होंने आगे कहा कि हां, अगर वे अपनी फिटनेस बनाए रखते हैं और उन्हें लगता है कि उनका शरीर ऐसा कर सकता है तो वर्ल्ड कप अभी बहुत दूर है।
भारत साउथ अफ्रीका से ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज हार से वापसी करना चाहेगा। कोलकाता में चौथी पारी में खराब बल्लेबाजी के चलते पहला टेस्ट हारने के बाद गुवाहाटी में मेजबान टीम को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। मोर्कल ने कहा कि हमारे लिए ये दो हफ्ते काफी निराशाजनक रहे।
लेकिन, हमारे पास सोचने के लिए कुछ दिन हैं। जरूरी बात यह है कि हम अपनी सारी एनर्जी व्हाइट-बॉल टीम पर लगाएं। हम अच्छा व्हाइट-बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। विराट और रोहित के वापस आने से टीम में कुछ नई एनर्जी आई है। अगले कुछ हफ्तों तक व्हाइट-बॉल क्रिकेट खेलने के लिए उत्साहित हूं।
मोर्कल ने शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की फिटनेस पर भी अहम अपडेट दिया। गिल को कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में ऐंठन हुई थी, इसके बाद वे दूसरे टेस्ट और आगामी वनडे सीरीज से भी बाहर हो गए। दूसरी ओर, अय्यर पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में गंभीर चोट लगने के बाद बाहर हैं।
मोर्केल ने कहा कि मैंने दो दिन पहले ही शुभमन से बात की थी, वह ठीक हो रहे हैं। वहीं, श्रेयस ने भी अपना रिहैब शुरू कर दिया है, जो बहुत अच्छा है। हम उन्हें टीम में वापस लाने का इंतजार कर रहे हैं।
