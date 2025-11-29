क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा खेल पाएंगे 2027 का ODI वर्ल्ड कप, भारतीय कोच ने दिया बड़ा बयान

Virat Kohli and Rohit Sharma: टेस्‍ट सीरीज 0-2 से गंवाने के बाद अब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने जा रही है। इस सीरीज से विराट कोहली और रोहित शर्मा की स्‍टार जोड़ी की वापसी भी हो रही है, जो अब ODI फॉर्मेट में ही खेलते हैं। सवाल ये है कि क्‍या विराट-रोहित 2027 का वनडे वर्ल्‍ड कप खेल पाएंगे? इस पर

भारतीय गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने बड़ा बयान देते हुए इस अनुभवी जोड़ी के आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 में खेलने का समर्थन किया है। साथ ही उनके अनुभव को टीम के लिए एक अहम संपत्ति बताया है।