Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA 1st ODI: रोहित शर्मा के साथ कौन करेगा ओपनिंग? नंबर 4 के लिए इन 2 खिलाड़ियों के बीच रेस

India vs South Africa 1st ODI: टीम इंडिया के रेगुलर वनडे कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान श्रेयस अय्यर चोट की वजह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 29, 2025

Rohit Sharma broke Sourav Ganguly record

भारतीय सलामी बल्‍लेबाज रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

IND vs SA 1st ODI Ranchi Update: रविवार को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें पूरी तरह तैयार हैं और जीत हासिल कर सीरीज में बढ़त बनाना चाहेंगी। टीम इंडिया इस समय बदलाव के दौर से तो गुजर ही रही है, साथ ही चोट ने भी मेन इन ब्लू की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर इस सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। ऐसे में सवाल यह है कि रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कौन करेगा और श्रेयस अय्यर की जगह चौथे नंबर पर बल्लेबाजी कौन करेगा?

भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल ने शनिवार को इन सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा, “यह महेंद्र सिंह धोनी का शहर है। यहां क्रिकेट नस-नस में दौड़ता है। अगर माही भाई स्टेडियम में मैच देखने आते हैं, तो वह पल हमारे लिए बहुत खास होगा। यहां दर्शकों का समर्थन हमेशा जबरदस्त रहता है।” ऋषभ पंत की भूमिका पर पूछे गए सवाल के जवाब में राहुल ने बताया कि अंतिम फैसला मैच के दिन होगा।

उन्होंने कहा, “पंत टीम में हैं और शानदार फॉर्म में हैं। यह कल ही तय हो पाएगा कि वह विकेटकीपिंग करेंगे या सिर्फ बैटिंग पर ध्यान देंगे। टीम मैनेजमेंट इस पर विचार कर रहा है।” टीम इंडिया हाल के दिनों में स्पिनर्स के खिलाफ कमजोर नज़र आई है। इस पर भी राहुल ने साफ कहा कि टीम इस चुनौती को अच्छी तरह समझती है और इसे सुधारने के लिए निरंतर काम कर रही है।

कौन करेगा ओपनिंग?

शुभमन गिल के चोटिल होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस वनडे सीरीज में आखिर रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कौन करेगा। यह सवाल जब केएल राहुल से पूछा गया, तो उन्होंने खुलकर कुछ नहीं बताया लेकिन उनकी बातों से लगा कि इस सीरीज में गायकवाड़ को मौके दिए जा सकते हैं। बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ भी भारत के टॉप-ऑर्डर बैटर्स में से एक हैं। शुभमन गिल के नहीं होने से रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने की रेस में यशस्वी जायसवाल और गायकवाड़ के बीच कड़ी टक्कर है। इसके अलावा चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले श्रेयस अय्यर भी चोट की वजह से इस सीरीज में नहीं खेलेंगे। उनकी जगह तिलक वर्मा और ऋषभ पंत में से किसी एक को मौका दिया जा सकता है।

वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव जुरेल।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Updated on:

29 Nov 2025 06:13 pm

Published on:

29 Nov 2025 06:09 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA 1st ODI: रोहित शर्मा के साथ कौन करेगा ओपनिंग? नंबर 4 के लिए इन 2 खिलाड़ियों के बीच रेस

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

‘मानसिक रूप से सबसे इनसिक्योर इंसान’, क्यों गौतम गंभीर इस वर्ल्ड कप विजेता कोच की नजर में हैं सबसे ‘कमज़ोर’ क्रिकेटर

Gautam Gambhir
क्रिकेट

Ashes 2025-26: इंग्लैंड के लिए बुरी खबर, एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच से तेज गेंदबाज रह सकता है बाहर

Mark Wood
क्रिकेट

IND vs SA 1st ODI: जीत से शुरुआत करना चाहेगी टीम इंडिया, रोहित-कोहली के अलावा इन खिलाड़ियों पर भी रहेगी नजर

Rohit sharma and Virat Kohli
क्रिकेट

टेम्बा बवुमा ने बनाया रोहित और विराट के खिलाफ स्पेशल प्लान, दोनों की वापसी का कर रहे थे इंतज़ार

Rohit Sharma and Virat Kohli
क्रिकेट

AUS vs ENG: “हमें एरोगेंट नहीं रबिश कहो”, जानें दूसरे टेस्ट से पहले बेन स्टोक्स ने क्यों कहा ऐसा

ENG vs IND 3rd Test
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.