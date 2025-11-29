IND vs SA 1st ODI: रोहित शर्मा के साथ कौन करेगा ओपनिंग? नंबर 4 के लिए इन 2 खिलाड़ियों के बीच रेस

शुभमन गिल के चोटिल होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस वनडे सीरीज में आखिर रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कौन करेगा। यह सवाल जब केएल राहुल से पूछा गया, तो उन्होंने खुलकर कुछ नहीं बताया लेकिन उनकी बातों से लगा कि इस सीरीज में गायकवाड़ को मौके दिए जा सकते हैं। बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ भी भारत के टॉप-ऑर्डर बैटर्स में से एक हैं। शुभमन गिल के नहीं होने से रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने की रेस में यशस्वी जायसवाल और गायकवाड़ के बीच कड़ी टक्कर है। इसके अलावा चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले श्रेयस अय्यर भी चोट की वजह से इस सीरीज में नहीं खेलेंगे। उनकी जगह तिलक वर्मा और ऋषभ पंत में से किसी एक को मौका दिया जा सकता है।