IND vs SA 1st ODI: रोहित शर्मा के साथ कौन करेगा ओपनिंग? नंबर 4 के लिए इन 2 खिलाड़ियों के बीच रेस

भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
IND vs SA 1st ODI Ranchi Update: रविवार को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें पूरी तरह तैयार हैं और जीत हासिल कर सीरीज में बढ़त बनाना चाहेंगी। टीम इंडिया इस समय बदलाव के दौर से तो गुजर ही रही है, साथ ही चोट ने भी मेन इन ब्लू की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर इस सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। ऐसे में सवाल यह है कि रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कौन करेगा और श्रेयस अय्यर की जगह चौथे नंबर पर बल्लेबाजी कौन करेगा?
भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल ने शनिवार को इन सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा, “यह महेंद्र सिंह धोनी का शहर है। यहां क्रिकेट नस-नस में दौड़ता है। अगर माही भाई स्टेडियम में मैच देखने आते हैं, तो वह पल हमारे लिए बहुत खास होगा। यहां दर्शकों का समर्थन हमेशा जबरदस्त रहता है।” ऋषभ पंत की भूमिका पर पूछे गए सवाल के जवाब में राहुल ने बताया कि अंतिम फैसला मैच के दिन होगा।
उन्होंने कहा, “पंत टीम में हैं और शानदार फॉर्म में हैं। यह कल ही तय हो पाएगा कि वह विकेटकीपिंग करेंगे या सिर्फ बैटिंग पर ध्यान देंगे। टीम मैनेजमेंट इस पर विचार कर रहा है।” टीम इंडिया हाल के दिनों में स्पिनर्स के खिलाफ कमजोर नज़र आई है। इस पर भी राहुल ने साफ कहा कि टीम इस चुनौती को अच्छी तरह समझती है और इसे सुधारने के लिए निरंतर काम कर रही है।
शुभमन गिल के चोटिल होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस वनडे सीरीज में आखिर रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कौन करेगा। यह सवाल जब केएल राहुल से पूछा गया, तो उन्होंने खुलकर कुछ नहीं बताया लेकिन उनकी बातों से लगा कि इस सीरीज में गायकवाड़ को मौके दिए जा सकते हैं। बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ भी भारत के टॉप-ऑर्डर बैटर्स में से एक हैं। शुभमन गिल के नहीं होने से रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने की रेस में यशस्वी जायसवाल और गायकवाड़ के बीच कड़ी टक्कर है। इसके अलावा चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले श्रेयस अय्यर भी चोट की वजह से इस सीरीज में नहीं खेलेंगे। उनकी जगह तिलक वर्मा और ऋषभ पंत में से किसी एक को मौका दिया जा सकता है।
रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव जुरेल।
