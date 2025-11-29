Patrika LogoSwitch to English

टेम्बा बवुमा ने बनाया रोहित और विराट के खिलाफ स्पेशल प्लान, दोनों की वापसी का कर रहे थे इंतज़ार

India vs South Africa ODI Series 2025: टेस्ट सीरीज के बाद भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें वनडे सीरीज में भिड़ने के लिए तैयार हैं। रविवार से तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। पहला मैच रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीरीज में टीम इंडिया के दो [&hellip;]

Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 29, 2025

Rohit Sharma and Virat Kohli

रोहित शर्मा और विराट कोहली (फोटो- IANS)

India vs South Africa ODI Series 2025: टेस्ट सीरीज के बाद भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें वनडे सीरीज में भिड़ने के लिए तैयार हैं। रविवार से तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। पहला मैच रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीरीज में टीम इंडिया के दो दिग्गज बल्लेबाज़ रोहित शर्मा और विराट कोहली वापसी करने जा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि टीम इंडिया जीत की पटरी पर लौटेगी, लेकिन साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बवुमा ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए स्पेशल प्लान तैयार कर लिया है।

टेम्बा बवुमा को था इंतजार

साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बवुमा का मानना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों की मौजूदगी में मैदान पर एक अलग तरह की ऊर्जा होगी, जिसका हिस्सा बनना रोमांचक होगा। एक वीडियो में बवुमा ने कहा, “मुझे लगता है कि यह रोमांचक है। यह भारतीय फैंस के लिए रोमांचक है। दो दिग्गज वापस आ रहे हैं। जब ये दो बड़े खिलाड़ी आसपास हों, तो एक अलग तरह की ऊर्जा का हिस्सा बनना हमारे लिए रोमांचक है। यह कुछ ऐसा है जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं।”

बवुमा ने इन दोनों दिग्गजों के लिए अपनी प्लानिंग के बारे में बात करते हुए कहा, “मुझे लगता है कि किसी भी दूसरे खिलाड़ी की तरह, हम भी उनके लिए अपनी तैयारी करेंगे। जो भी रणनीति हमारे पास होगी, हम उन्हें फॉलो करेंगे। हम जानते हैं कि ऊर्जा थोड़ी अलग होगी, लेकिन यह रोमांचक होगा। एक कप्तान के तौर पर मुझे नहीं लगता कि मेरी टीम के लिए ज़्यादा कुछ बदलेगा। मुझे लगता है कि आप ज़ाहिर तौर पर बल्ले से प्रदर्शन करना चाहते हैं। आप मैदान पर रणनीति के मुताबिक खिलाड़ियों को लीड करना चाहते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ बदलेगा।”

बता दें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने आख़िरी वनडे अक्टूबर 2025 में खेला था, जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली गई थी। दोनों खिलाड़ी टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर को रांची, दूसरा मुकाबला 3 दिसंबर को रायपुर और तीसरा मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा।

