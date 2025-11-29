टेम्बा बवुमा ने बनाया रोहित और विराट के खिलाफ स्पेशल प्लान, दोनों की वापसी का कर रहे थे इंतज़ार

बवुमा ने इन दोनों दिग्गजों के लिए अपनी प्लानिंग के बारे में बात करते हुए कहा, “मुझे लगता है कि किसी भी दूसरे खिलाड़ी की तरह, हम भी उनके लिए अपनी तैयारी करेंगे। जो भी रणनीति हमारे पास होगी, हम उन्हें फॉलो करेंगे। हम जानते हैं कि ऊर्जा थोड़ी अलग होगी, लेकिन यह रोमांचक होगा। एक कप्तान के तौर पर मुझे नहीं लगता कि मेरी टीम के लिए ज़्यादा कुछ बदलेगा। मुझे लगता है कि आप ज़ाहिर तौर पर बल्ले से प्रदर्शन करना चाहते हैं। आप मैदान पर रणनीति के मुताबिक खिलाड़ियों को लीड करना चाहते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ बदलेगा।”