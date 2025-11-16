IND vs SA 1st Test Day 3: साउथ अफ्रीका ने रखा 124 रन का लक्ष्य, सिर्फ 10 बल्लेबाजों के साथ उतरेगा भारत

India vs South Africa 1st Test Day 3 Highlights: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता में खेला जा रहा पहला टेस्‍ट तीसरे दिन ही आखिरी मोड़ पर पहुंच गया है। साउथ अफ्रीका ने भारत के सामने 124 रन का लक्ष्‍य रखा है। लेकिन, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि शुभमन गिल अस्‍पताल में भर्ती हैं। ऐसे में भारत एक कम बल्‍लेबाज के साथ टारगेट का पीछा करने उतरेगी। बता दें कि साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 159 रन बनाए थे। इसके बाद भारत की पहली पारी 189 रनों पर सिमट गई। इस तरह टीम इंडिया को पहली पारी के आधार पर 30 रनों की बढ़त मिली। प्रोटियाज टीम ने अपनी दूसरी पारी में 153 रन बनाए हैं।