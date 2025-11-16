Patrika LogoSwitch to English

IND vs SA 1st Test Day 3: साउथ अफ्रीका ने रखा 124 रन का लक्ष्य, सिर्फ 10 बल्लेबाजों के साथ उतरेगा भारत

India vs South Africa 1st Test Day 3 Highlights: कोलकाता टेस्‍ट में साउथ अफ्रीका ने भारत के सामने जीत के लिए 124 का लक्ष्‍य रखा है। गिल अस्‍पताल में भर्ती हैं, ऐसे में टीम 10 बल्‍लेबाजों के साथ ही उतरेगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 16, 2025

India vs South Africa 1st Test Day 3 Highlights

जसप्रीत बुमराह की गेंद लगने के बाद दर्द से कराहते रयान रिकेल्‍टन। (फोटो सोर्स: BCCI)

India vs South Africa 1st Test Day 3 Highlights: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता में खेला जा रहा पहला टेस्‍ट तीसरे दिन ही आखिरी मोड़ पर पहुंच गया है। साउथ अफ्रीका ने भारत के सामने 124 रन का लक्ष्‍य रखा है। लेकिन, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि शुभमन गिल अस्‍पताल में भर्ती हैं। ऐसे में भारत एक कम बल्‍लेबाज के साथ टारगेट का पीछा करने उतरेगी। बता दें कि साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 159 रन बनाए थे। इसके बाद भारत की पहली पारी 189 रनों पर सिमट गई। इस तरह टीम इंडिया को पहली पारी के आधार पर 30 रनों की बढ़त मिली। प्रोटियाज टीम ने अपनी दूसरी पारी में 153 रन बनाए हैं।

अच्‍छी शुरुआत के बावजूद साउथ अफ्रीका 159 रनों पर ढेर

टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका को सलामी बल्‍लेबाज एडेन मार्करम और रयान रिकेल्‍टन ने अच्‍छी शुरुआत दिलाई। पहले विकेट के लिए इन दोनों के बीच 57 रनों की साझेदारी हुई। इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और पूरी टीम 159 रनों पर सिमट गई। साउथ अफ्रीका के लिए मार्करम ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। इसके अलावा अन्‍य कोई बल्‍लेबाज 25 के आंकड़े को नहीं छू सका। पांच बल्‍लेबाज सिंगल डिजिट से आगे नहीं बढ़ सके। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने पांच और सिराज-कुलदीप ने दो-दो विकेट चटकाए।

भारत ने हासिल की 30 रन की बढ़त

भारत की पहली पारी की शुरुआत कुछ खास नहीं रही, उसने महज 18 रन के स्‍कोर पर यशस्‍वी जायसवाल का विकेट गंवा दिया। इसके बाद केएल राहुल और वाशिंगटन सुंदर के 47 रनों की अहम साझेदारी हुई। 75 के स्‍कोर पर भारत को दूसरा झटका सुंदर के रूप में लगा। इसके बाद शुभमन गिल बल्‍लेबाजी के लिए उतरे, लेकिन चार रन बनाकर गर्दन में ऐंठन के चलते वे रिटायर्ड हर्ट हो गए।

फिर केएल राहुल ने 119 गेंदों पर 39 रनों की अहम पारी खेली। इसके बाद पंत ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 24 गेंदों पर दो चौके और दो छक्कों के साथ 27 रन ठोके। फिर रवींद्र जडेजा 27, ध्रुव जुरेल 14 और अक्षर पटेल ने नाबाद 16 रन की पारी खेलते हुए भारत के स्‍कोर को 189 रन तक पहुंचाया।

टेम्‍बा बावुमा ने खेली कप्‍तानी पारी

साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी में शुरुआत कुछ खास नहीं रही। उसने महज 40 रन के स्‍कोर पर रयान रिकेल्‍टन (11), एडेन मार्करम (4), वियान मुल्‍डर (11) और टोनी डी जोर्जी (2) के विकेट गंवा दिए। इसके बाद टेम्‍बा बावुमा ने एक छोर संभाले रखा तो दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे। टेम्‍बा बावुमा ने 136 गेंदों पर चार चौकों की मदद से नाबाद 55 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं, कॉर्बिन बॉश ने 25 रन बनाए। इस तरह साउथ अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में 153 रन बनाए। भारत की ओर से रवींद्र जडेजा ने चार और कुलदीप व सिराज ने दो-दो विकेट चटकाए।

India vs South Africa Test Series 2025

Updated on:

16 Nov 2025 11:06 am

Published on:

16 Nov 2025 10:53 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA 1st Test Day 3: साउथ अफ्रीका ने रखा 124 रन का लक्ष्य, सिर्फ 10 बल्लेबाजों के साथ उतरेगा भारत

क्रिकेट

खेल

