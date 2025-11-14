Patrika LogoSwitch to English

IND vs SA 1st Test: साउथ अफ्रीका का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला, जानें दोनों की प्लेइंग 11 

India vs South Africa 1st Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता में खेला जा रहा है। इस मैच में साउथ अफ्रीका के कप्‍तान टेंबा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया है। जानें दोनों की प्‍लेइंग इलेवन।

भारत

image

lokesh verma

Nov 14, 2025

India vs South Africa 1st Test

मैच से पहले टॉस के दौरान शुभमन गिल और टेम्‍बा बावुमा। (फोटो सोर्स: जियोहॉटस्‍टार)

India vs South Africa 1st Test: भारत बनाम साउथ अफ्रीका दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज का आगाज आज शुक्रवार 14 नवंबर को कोलकाता टेस्‍ट से हो गया है। कोलकाता के ईडन गार्डन्‍स में खेले जा रहे इस मैच में साउथ अफ्रीका के कप्‍तान टेंबा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया है। टॉस जीतने के बाद बावुमा ने कहा कि हम बल्लेबाजी करेंगे। पिच सूखी लग रही है, पहली पारी में रन बनाना अहम होगा। टीम में एक बदलाव हुआ है। कॉर्बिन की जगह कगिसो खेलेंगे। वहीं, शुभमन गिल ने कहा कि पिच अच्छी लग रही है। तेज़ गेंदबाज़ों के लिए इसमें थोड़ी मदद है। उन्‍होंने कहा कि नितीश रेड्डी की जगह ऋषभ पंत और साई सुदर्शन की जगह अक्षर पटेल खेलेंगे।

भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्‍ट हेड टू हेड 

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्‍ट क्रिकेट के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो इन दोनों का आमना-सामना 44 बार हुआ है। इनमें से भारत ने 16 मुकाबले अपने नाम किए है। वहीं, साउथ अफ्रीका ने 18 मैचों में जीत दर्ज की है। जबकि 10 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। इस तरह अभी तक प्रोटियाज टीम का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है।

2017 में यहां ड्रॉ रहा था भारत-श्रीलंका मैच

भारत बनाम साउथ अफ्रीका का ये मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्‍स में खेला जा रहा है। इस प्रतिष्ठित स्थल पर टेस्ट क्रिकेट का अभाव रहा है। यहां आखिरी बार भारत ने 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ गुलाबी गेंद मैच खेला था। इससे पहले यहां लाल गेंद से मुकाबला 2017 में भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था, जो कि ड्रॉ रहा था।

भारत की प्‍लेइंग 11

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज।

साउथ अफ्रीका की प्‍लेइंग 11

एडेन मार्कराम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी ज़ोरज़ी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन (डब्ल्यू), साइमन हार्मर, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज।

India vs South Africa Test Series 2025

14 Nov 2025 09:11 am

