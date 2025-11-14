IND vs SA 1st Test: साउथ अफ्रीका का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला, जानें दोनों की प्लेइंग 11 

मैच से पहले टॉस के दौरान शुभमन गिल और टेम्बा बावुमा। (फोटो सोर्स: जियोहॉटस्टार)
India vs South Africa 1st Test: भारत बनाम साउथ अफ्रीका दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज आज शुक्रवार 14 नवंबर को कोलकाता टेस्ट से हो गया है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले जा रहे इस मैच में साउथ अफ्रीका के कप्तान टेंबा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। टॉस जीतने के बाद बावुमा ने कहा कि हम बल्लेबाजी करेंगे। पिच सूखी लग रही है, पहली पारी में रन बनाना अहम होगा। टीम में एक बदलाव हुआ है। कॉर्बिन की जगह कगिसो खेलेंगे। वहीं, शुभमन गिल ने कहा कि पिच अच्छी लग रही है। तेज़ गेंदबाज़ों के लिए इसमें थोड़ी मदद है। उन्होंने कहा कि नितीश रेड्डी की जगह ऋषभ पंत और साई सुदर्शन की जगह अक्षर पटेल खेलेंगे।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट क्रिकेट के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो इन दोनों का आमना-सामना 44 बार हुआ है। इनमें से भारत ने 16 मुकाबले अपने नाम किए है। वहीं, साउथ अफ्रीका ने 18 मैचों में जीत दर्ज की है। जबकि 10 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। इस तरह अभी तक प्रोटियाज टीम का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है।
भारत बनाम साउथ अफ्रीका का ये मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है। इस प्रतिष्ठित स्थल पर टेस्ट क्रिकेट का अभाव रहा है। यहां आखिरी बार भारत ने 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ गुलाबी गेंद मैच खेला था। इससे पहले यहां लाल गेंद से मुकाबला 2017 में भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था, जो कि ड्रॉ रहा था।
यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज।
एडेन मार्कराम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी ज़ोरज़ी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन (डब्ल्यू), साइमन हार्मर, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज।
