IND vs SA 1st Test: साउथ अफ्रीका का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला, जानें दोनों की प्लेइंग 11 

India vs South Africa 1st Test: भारत बनाम साउथ अफ्रीका दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज का आगाज आज शुक्रवार 14 नवंबर को कोलकाता टेस्‍ट से हो गया है। कोलकाता के ईडन गार्डन्‍स में खेले जा रहे इस मैच में साउथ अफ्रीका के कप्‍तान टेंबा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया है। टॉस जीतने के बाद बावुमा ने कहा कि हम बल्लेबाजी करेंगे। पिच सूखी लग रही है, पहली पारी में रन बनाना अहम होगा। टीम में एक बदलाव हुआ है। कॉर्बिन की जगह कगिसो खेलेंगे। वहीं, शुभमन गिल ने कहा कि पिच अच्छी लग रही है। तेज़ गेंदबाज़ों के लिए इसमें थोड़ी मदद है। उन्‍होंने कहा कि नितीश रेड्डी की जगह ऋषभ पंत और साई सुदर्शन की जगह अक्षर पटेल खेलेंगे।