क्रिकेट

2 दिन तक फील्डिंग करने वाली टीम इंडिया जीत सकती है गुवाहाटी टेस्ट, बस करना होगा ये काम!

IND vs SA 2nd Test Day 2: 150 से अधिक ओवर तक फील्डिंग करने वाली भारतीय टीम के पास अभी भी मैच जीतने का मौका है। टीम इंडिया के पूर्व कोच अनिल कुंबले ने बताया है कि टीम इंडिया को क्या करना चाहिए।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 23, 2025

Indian Cricket Team

भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

India vs South Africa: गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ मजबूत पकड़ बना रखी है। मेजबान टीम ने अपनी पहली पारी में 489 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में भारतीय टीम ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक बिना किसी नुकसान के 9 रन बना लिए हैं। केएल राहुल 2 और यशस्वी जायसवाल 7 रन बनाकर नाबाद हैं। फिलहाल भारतीय टीम पहली पारी के आधार पर साउथ अफ्रीका से 480 रन पीछे है। हालांकि इसके बावजूद पूर्व कोच अनिल कुंबले को लगता है कि टीम इंडिया मैच जीत सकती है।

कुंबले ने दिया जीत का मंत्र

दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद कुंबले ने ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए कहा, “मुझे पूरी उम्मीद है कि पिच में थोड़ी और टूट-फूट होगी, और तीसरे दिन स्पिनर्स की भूमिका अहम हो जाएगी। हालांकि यहां बैटिंग करना आसान होगा। अगर बल्लेबाज संभलकर खेलें, तो रन बनाने में ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी।” उन्होंने ये भी कहा कि टीम इंडिया के लिए यह टेस्ट जीतना जरूरी है। पहले 6 सेशंस उनके लिए मुश्किल रहे हैं, और वे सोच रहे होंगे कि अगले दो दिन वे कैसे बैटिंग कर सकते हैं। अगर भारतीय बल्लेबाज तीसरे और चौथे दिन को कंट्रोल कर लेते हैं तो टीम इंडिया दूसरी पारी के बारे में सोचने की हालत में होगी।'

इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बवुमा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एडेन मार्करम और रायन रिकल्टन ने पहले विकेट के लिए 82 रन जोड़े। मार्करम 38 रन बनाकर आउट हुए तो रिकल्टन ने 35 रन की पारी खेली। इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स और कप्तान टेम्बा बवुमा ने तीसरे विकेट के लिए 84 रन जोड़े। बवुमा 41 रन बनाकर आउट हुए तो स्टब्स ने 49 रन बनाए। अफ्रीकी टीम ने 246 रन तक 6 विकेट गंवा दिए थे। उसके बाद सेनुरन मुथुसामी ने काइल वेरेन के साथ सातवें विकेट के लिए 88 रन जोड़कर टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया।

इस साझेदारी को रवींद्र जडेजा ने तोड़ा और वेरेन 45 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मुथुसामी को मार्को यानसन का साथ मिला और दोनों ने आठवें विकेट के लिए 97 रन जोड़कर टीम को 400 के पार पहुंचा दिया। मुथुसामी ने 206 गेंदों में 2 छक्कों और 10 चौकों के साथ 109 रन बनाए, जबकि यानसन ने 91 गेंदों में 93 रन की पारी खेली। भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट कुलदीप यादव ने चटकाए। उन्होंने 29.1 ओवर की गेंदबाजी में 115 रन देकर 4 विकेट चटकाए। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा को 2-2 सफलताएं मिलीं।

संबंधित विषय:

Cricket News

