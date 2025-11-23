2 दिन तक फील्डिंग करने वाली टीम इंडिया जीत सकती है गुवाहाटी टेस्ट, बस करना होगा ये काम!

दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद कुंबले ने ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए कहा, “मुझे पूरी उम्मीद है कि पिच में थोड़ी और टूट-फूट होगी, और तीसरे दिन स्पिनर्स की भूमिका अहम हो जाएगी। हालांकि यहां बैटिंग करना आसान होगा। अगर बल्लेबाज संभलकर खेलें, तो रन बनाने में ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी।” उन्होंने ये भी कहा कि टीम इंडिया के लिए यह टेस्ट जीतना जरूरी है। पहले 6 सेशंस उनके लिए मुश्किल रहे हैं, और वे सोच रहे होंगे कि अगले दो दिन वे कैसे बैटिंग कर सकते हैं। अगर भारतीय बल्लेबाज तीसरे और चौथे दिन को कंट्रोल कर लेते हैं तो टीम इंडिया दूसरी पारी के बारे में सोचने की हालत में होगी।'